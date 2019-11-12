Alibaba’dan Bekarlar Günü rekoru

1 DAKİKADA 1 MİLYAR DOLAR

Firmadan yapılan açıklamada sadece 1 dakika 8 saniye gibi bir sürede 1 milyar dolarlık satış yapıldığı belirtildi. Satılan ürünlerin toplam değeri bir saatlik sürede 14 milyar dolar (100 milyar yuan) gibi bir tutara ulaştı. 100 milyar yuan barajı bu yıl, geçen yıla oranla 40 dakika daha erken aşıldı. Bu da Aliababa’nın bu sene satış rekoru kırabileceği anlamına geliyor. Firma geçen yıl 30.8 milyar dolar değerinde satış yapmıştı.

HEDEF 500 MİLYON KİŞİ

Firmadan yapılan açıklamada sadece 1 dakika 8 saniye gibi bir sürede 1 milyar dolarlık satış yapıldığı belirtildi. Satılan ürünlerin toplam değeri bir saatlik sürede 14 milyar dolar (100 milyar yuan) gibi bir tutara ulaştı. 100 milyar yuan barajı bu yıl, geçen yıla oranla 40 dakika daha erken aşıldı. Bu da Aliababa’nın bu sene satış rekoru kırabileceği anlamına geliyor. Firma geçen yıl 30.8 milyar dolar değerinde satış yapmıştı.