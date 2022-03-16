Hayat Alice yeniden sahnede
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Alice yeniden sahnede

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Alice yeniden sahnede
Alice müzikali yeniden izleyicisiyle buluşuyor.

Ülkemizde sahnelendiği günden itibaren kapalı gişe oynayan Alice müzikali yeniden izleyicisiyle buluşuyor. Lewis Carroll tarafından yazılan “Alice Harikalar Diyarında” Serdar Biliş’in yönetmenliğinde dün akşam yeniden sahnelendi.

Uzun süre sonra yeniden kapalı gişe oynayan müzikalde Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim, Merve Dizdar oynuyor. Alice, 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Haldun Dormen Özel Ödülü” ve En İyi Koreografi Ödülleri’nin sahibi olmuştu. Müzikal, 27 Mart, 3-4-13-24-25-26 Nisan ve 9 Mayıs’ta sahnedeki yerini alacak.

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