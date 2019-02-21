Alişan ve Buse Varol oğullarının kordon kanını sakladılar

2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan Alişan geçtiğimiz günlerde ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı. Oğulları Burak'ı kucağına alan çift, güzel haberi sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla duyurmuştu.

Oğulları doğduğu andan itibaren hiç bir fotoğrafını gizlemeden sık sık paylaşım Alişan ve Buse Varol oğulları Burak’ın kordon kanını ileride oluşabilecek hastalıklara karşı saklattıklarını açıkladı.

Kordon kanı neden saklanır?

Kordon kanından sayıca daha fazla kök hücre üretileceği, saklanması ve toplanmasının daha kolay olduğu, tüm aile fertlerinde kullanılabileceği ve farklı hücrelere dönüşme ihtimalinin diğer kök hücre kaynaklarına göre daha fazla olduğu gerekçesiyle saklanması tercih ediliyor.

Ama kordon kanından elde edilen kök hücrelerin tüm hastalıkları tedavi eden mucizevi bir kaynak olmadığı da ailelere anlatılıyor.

HAYAT Alişan'dan oğluna dev yatırım

HAYAT Kaldırdım demişti gizlediği ortaya çıktı

HAYAT Erdal Özyağcılar'dan şaşırtan açıklama: Ben şamanım

FOTOĞRAF 10 Samsa Alp: Samsa alp Diriliş Ertuğrul'da ne kadar öldü olarak gösterilse de Ertuğrul Bey'in komutasından sonra Osman Gazi'nin de komutasında yer alıyor. Gündüz Bey: Kardeşi Osman Bey'in yanında savaştı. Önemüzdeki sezon başlayacak olan Osman Gazi dizisinde yeniden kadroda yer alacak isimlerden. Turgud Alp: Osman Gazi Bilecik'in fethi ile meşgul olurken onu İnegöl'ü zaptetmek üzere görevlendirmişti. Turgud Alp süratle gelerek şehri kuşattı. En kıymetli alplerden biri olan Turgud Alp, Osman Gazi dizsinde de bizlerle olacak. Savcı Bey: Osman Gazi'nin ağabeyi olan Savcı Bey'de kardeşi Osman Bey'in yanında savaşmıştır. Dündar Bey: Sonu kötü bitecek olan Dündar Bey, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Osman Gazi dizisinde yer alacak. Ölümü ise Osman Gazi tarafından olacak. Akçakoca: Diriliş Ertuğrul'da rol almıştı. Ertuğrul ve Osman Gazi'nin en sadık ve namdar silah arkadaşlarındandır. Nitekim Osman Gazi'nin İnegöl beyi ile ilk çarpışmasından önce, danıştığı beyler arasında ve ardından vuku bulan muharebede o da vardır. Ertuğrul Bey'in akıl hocası hemde ilim hocası olan Hz. Mevlana, Osman Gazi'ninde akıl hocalığını yaptı. Aynı şekilde Şeyh Edebali'de akıl hocalarından. Osman Gazi dizisinin bir bölümünde yer alması bekleniyor. Dursun Fakîh'de ilim hocalarında diğer büyükler gibi bölümün bir kısmında bekleniyor. . Büyük mücadelede birlikteler: Diriliş Ertuğrul'dan Osman Gazi'ye geçenler TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul bu sezon bitiyor. Yeni sezonda başlayacak olan dizi Osman Gazi, Diriliş Ertuğrul'da rol alan bir kısım oyuncuları barındıracak. Diriliş Ertuğrul'da yer alan bazı oyuncuların Osman Gazi'nin yanında bulunması da izleyenleri sevindirecek.



