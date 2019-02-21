Hayat Alişan ve Buse Varol oğullarının kordon kanını sakladılar
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Alişan ve Buse Varol oğullarının kordon kanını sakladılar

Alişan ve Buse Varol oğullarının kordon kanını sakladılar

Geçtiğimiz hafta doğum yapan ve oğlu Burak'ı dünyaya getiren ünlü oyuncu Buse Varol, sosyal medya hesabından, oğlunun göbek kordon kanını ileride hastalıklar için sakladıklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alişan
Alişan

2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan Alişan geçtiğimiz günlerde ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı. Oğulları Burak'ı kucağına alan çift, güzel haberi sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla duyurmuştu.

Oğulları doğduğu andan itibaren hiç bir fotoğrafını gizlemeden sık sık paylaşım Alişan ve Buse Varol oğulları Burak’ın kordon kanını ileride oluşabilecek hastalıklara karşı saklattıklarını açıkladı.

Kordon kanı neden saklanır?

Kordon kanından sayıca daha fazla kök hücre üretileceği, saklanması ve toplanmasının daha kolay olduğu, tüm aile fertlerinde kullanılabileceği ve farklı hücrelere dönüşme ihtimalinin diğer kök hücre kaynaklarına göre daha fazla olduğu gerekçesiyle saklanması tercih ediliyor.

Ama kordon kanından elde edilen kök hücrelerin tüm hastalıkları tedavi eden mucizevi bir kaynak olmadığı da ailelere anlatılıyor.

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Büyük mücadelede birlikteler: Diriliş Ertuğrul'dan Osman Gazi'ye geçenler
TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul bu sezon bitiyor. Yeni sezonda başlayacak olan dizi Osman Gazi, Diriliş Ertuğrul'da rol alan bir kısım oyuncuları barındıracak. Diriliş Ertuğrul'da yer alan bazı oyuncuların Osman Gazi'nin yanında bulunması da izleyenleri sevindirecek.
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