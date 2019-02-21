Alişan ve Buse Varol oğullarının kordon kanını sakladılar

2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan Alişan geçtiğimiz günlerde ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı. Oğulları Burak'ı kucağına alan çift, güzel haberi sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla duyurmuştu.
Oğulları doğduğu andan itibaren hiç bir fotoğrafını gizlemeden sık sık paylaşım Alişan ve Buse Varol oğulları Burak’ın kordon kanını ileride oluşabilecek hastalıklara karşı saklattıklarını açıkladı.
Kordon kanı neden saklanır?
Kordon kanından sayıca daha fazla kök hücre üretileceği, saklanması ve toplanmasının daha kolay olduğu, tüm aile fertlerinde kullanılabileceği ve farklı hücrelere dönüşme ihtimalinin diğer kök hücre kaynaklarına göre daha fazla olduğu gerekçesiyle saklanması tercih ediliyor.
Ama kordon kanından elde edilen kök hücrelerin tüm hastalıkları tedavi eden mucizevi bir kaynak olmadığı da ailelere anlatılıyor.