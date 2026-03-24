Alişan'dan yıllar sonra gelen radikal karar: Görenler tanımakta güçlük çekti

07:4624/03/2026, Salı
Ekranların sevilen yüzü yıllardır hafızalara kazınan ikonik görüntüsüne veda etti.

Ünlü sanatçı Alişan yıllar sonra aldığı kararla sosyal medyada gündem oldu. Uzun süredir sakallı olan Alişan sakallarını keserek imaj değişikliğine gitti. İşte son hali...

Sosyal medya paylaşımları ve sunduğu programla adından sıkça söz ettiren ünlü türkücü Alişan, yeni imajıyla gündeme geldi. Ekranların sevilen yüzü yıllardır hafızalara kazınan ikonik görüntüsüne veda etti.

"RESİMDEKİ ŞARKICI KİMDİR?"

Sakallarını tamamen keserek son halini paylaşan ünlü türkücü sosyal medya hesabından esprili bir dille duyurdu. Instagram hikayesinde son halini paylaşan Alişan, takipçilerine
"Resimdeki şarkıcı kimdir?"
sorusunu yönelterek onları güldüren bir anket başlattı.
Alişan'ın kendiyle barışık tavrını yansıttığı anketteki esprili seçenekler ise şunlardı:
  • Alişan
  • Mahmut Tuncer
  • Cennet Mahallesi Ferhat
  • Elvis Büyükburç
