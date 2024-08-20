Hayat

Aliya’nın danışmanı Hasaneyn vefat etti

04:00 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 01:53 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Hasaneyn, Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Hasaneyn, Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Sudan-Türk Halk Dostluğu Derneği kurucusu, Aliya İzetbegoviç'in danışmanı, Sudanlı yazar ve siyasetçi Dr. Fatih Ali Hasaneyn İstanbul’da vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın arkadaşı olan Hasaneyn, zatürree nedeniyle kaldırıldığı hastanede 15 gündür tedavi görüyordu. Oğlu Muhammed El-Fatih, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada naaşın, bugün öğle namazını müteakip Eyüp Sultan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceğini söyledi. Hasaneyn, Yeni Şafak Pazar Eki’ne verdiği son röportajında, “Filistinliler çok basit imkanlarıyla büyük bir mücadele veriyor ve eninde sonunda Gazze bu savaşı kazanacak” demişti.



#aktüel
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#Sudan
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