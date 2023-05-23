Almanya'da bahçesine göktaşı düşen Türk: Teklifler geliyor

Almanya'da yaşayan Şahin Ailesi'nin hayatı, yaklaşık bir ay önce yaşanan olayla değişti. Anne-kız bahçelerinde kahve içtiği sırada, gökyüzünden yüksek bir gürültüyle düşen ve buhar çıkan bir cisim görünce panik yaşadı. Gaz kaçağı yaşandığını sanan Murat Şahin, bahçesinde yarık oluşturan bir taş gördü. Kızının tavsiyesiyle mıknatısla kontrol ettikleri taşın 3,7 kilogram ağırlığında göktaşı olduğunu fark etti.

Bu olaydan sonra Bild gazetesine konuşan Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Kızlarım mıknatısla test yapılmasını istedi. Çünkü göktaşının, çarpmadan saatler sonra bile manyetik kaldığını biliyorlarmış. Normal kayalar ya da taşlar böyle olmuyor. Mıknatıslar göktaşına yapıştı. Bu olaydan sonra yurt dışından telefonla ve yüz yüze teklifler aldık. En yüksek şu anda 200 bin euro civarında. Sadece bekleyip göreceğiz. Tabii ki, göktaşının en azından geçici olarak başkaları tarafından görülebilmesi de bizim için önemli olacaktır."