Hayat ALO 171de başarı oranı yüzde 20
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​​ALO 171’de başarı oranı yüzde 20

ALO 171’de başarı oranı yüzde 20

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı aracılığıyla 2019’da takibi yapılan kişilerin yüzde 20’si sigarayı bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünleri, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor. Tütün kullanımı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak tanımlanıyor.

GÜNLÜK 4 BİN ÇAĞRI

Türkiye’de tütünle mücadele alanında yürütülen çalışmalar, 28 Nisan 2004’te Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesinin imzalanmasıyla hız kazandı. Çocuk ve gençler başta olmak üzere toplum sağlığını korumak ve pasif etkilenimi önlemek amacıyla ikamete mahsus konutlar hariç kamuya açık tüm kapalı alanlarda, tütün ürünü kullanımını yasaklayan mevzuat düzenlemesi yapıldı. Bu kapsamda, 2010’dan bu yana, sigara bırakma konusunda 7 gün 24 saat canlı destek sağlayan ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı aracılığıyla günlük ortalama 4 bin çağrıya yanıt verildi.

PLAN HAZIRLANDI

Her yıl yapılan uygulama kapsamında bu hatta başvuranlara, nikotin bağımlılık düzeyleri belirlenerek bilgi aktarıldı, bağımlılık düzeyine göre sigara bırakma planı yapıldı ya da sigara bırakma hizmeti polikliniklere yönlendirildi. Sigara bırakma planı yapılan danışanlar, yalnız bırakılmadan belirli periyodlarla bir yıl boyunca aranarak sigara bırakma süreçleri takip edildi. Bu kapsamda 2019’da takibi yapılanların yüzde 20’sinin Danışma Hattı desteği ile sigarayı bıraktığı tespit edildi.

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