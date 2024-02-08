Alper Gezeravcı dönüş yolunda

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı. Axiom Space, üç kere ertelenen dönüşün dün hava şartlarının yerinde olması dolayısıyla yeniden planlandığını aktardı. Milyonlarca kişi Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılmasını çevrim içi olarak şirketin "axiom.space/live" hesabından takip etti. Türkiye saatiyle (TSİ) dün saat 15.25'te kapsülün kapısı kapandı. Dragon kapsülünün ISS'den ayrılış ise TSİ 17.20'de başladı. Öte yandan Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için Axiom Space'in yapacağı canlı yayınlar, Anadolu Ajansı (AA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesaplarından simultane çeviri eşliğinde canlı olarak izlendi. Türkiye, bir kez daha Gezeravcı'nın yolculuğuna kilitlendi.

48 SAATLİK YOLCULUK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünün başlaması için koşulların olumlu göründüğünü bildirdi. Kacır, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gezeravcı'nın yolculuğunun başladığını duyurdu. Gezeravcı'nın 48 saat sürmesi beklenen yolculuğun ardından yarın 16.30'da dünyaya dönmesi planlanıyor.

SUYA İNİŞ YAPACAKLAR

Yolculuk süresince mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün birden fazla yörünge alçaltma manevrası gerçekleştirmesi ve tahmini cuma günü Florida kıyısı açıklarında Dünya'ya ulaşması öngörülüyor. Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor. Kapsül suya indikten sonra astronotlar gemiye alınacak ve burada ilk muayeneleri yapılacak. Ekip gemiden helikopterle havaalanına, ardından da uçakla Houstan'a götürülecek. Bu sırada uçakta doktorlar tarafından genel kontrolleri yapılacak. Ekibin aynı gün Houstan'a ulaşması öngörülüyor. Astronotlar burada kapsamlı bir sağlık taramasından geçecek ve bir süre karantinada kalacak.







