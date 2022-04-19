Alper Kul ve Aylin Kontente Londra'da doktor bulamadı

İki ünlü oyuncu Aylin Kontente ve Alper Kul’un çocuklarıyla tatil için İngiltere'ye gitti. Londra tatili, çiftin çocuklarına bulaşan bir virüs nedeniyle kabusa dönüştü. Çiftin çocukları tatilde virüs kaptı.

Aylin Kontente ve Alper Kul çocuklarını hastaneye götürdü ama gösteremedi.

Alper Kul ve Aylin Kontente.



"8 saat kramp ve kusma sürdü"

Aylin Kontente, "Harika başlayan tatilimiz çocuklara geçen bir virüs sebebiyle tam 8 saat süren kramp ve istifra ile çok üzücü bir hal aldı" dedi.

Başkasından ilaç aldılar

Takvim'de yer alan habere göre, Aylin Kontente çareyi Türkiye'de doktoruna ulaşmakta buldu. Doktor, İstanbul'dan Londra'da yaşayan bir Türk hastasıyla irtibata geçti ve ona tedbir olarak yazdığı ilacın oyuncu çiftin çocuklarına ulaştırılmasını sağladı.

Buldukları ilaçları çocuklarına içiren ünlü çift, kendilerini toparlayınca hemen Türkiye'ye döndü.