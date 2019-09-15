Hayat Altın Adam Türkiyede
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Altın Adam Türkiye’de

Kazakistan’da inşaatta bulunan ve üzerinde 3 binden fazla el işlemesi altın plaka yer alan “Altın Elbiseli Adam” zırhı Türkiye’ye getirildi. 2 bin 500 yıllık zırh, Türk kültürünün ve medeniyetinin tarih içindeki derinliğini ortaya koyan önemli eserler arasında sayılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın Elbiseli Adam zırhı Türkiye’ye getirildi.
Altın Elbiseli Adam zırhı Türkiye’ye getirildi.

Kazakistan’da inşaat çalışmaları sırasında bulunan, üzerindeki 3 binden fazla el işlemesi altın plaka nedeniyle bir hakana ya da oğlu tegine ait olduğu düşünülen Altın Elbiseli Adam zırhı Türkiye’ye getirildi. Kazakistan’ın “Altın Elbiseli Adam Dünya Müzeleri’nde” projesi çerçevesinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmeye başlanan zırh, Türk kültürünün ve medeniyetinin tarih içindeki derinliğini ortaya koyan önemli argümanlar arasında yer alıyor. 2 bin 500 yıllık bu nadide eser, 12 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

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