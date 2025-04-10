Altın Çark Kısa Film Festivali başladı

Müstakil Sanayici ve İşadımları Derneği (MÜSİAD) tarafından ilk kez düzenlenen Altın Çark Kısa Film Festivali (MAFF) dün başladı. Kısa film gösterimlerinin Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması’nda yapılan festivalde, yönetmenler de izleyiciyle bir araya geliyor. Bugün saat 11.00’de Yönetmen Mesut Uçakan özel bir söyleşiyle sinemaseverlerle bir araya gelecek.

MÜSİAD tarafından kısa film sanatına ve genç yeteneklere alan açmayı amaçlayan güçlü bir kültür-sanat girişimi olarak bu yıl ilk kez hayata geçirilen MAFF, geçtiğimiz gün bir tanıtım toplantısı düzenledi. Festival jürisinin yanı sıra, festivalde gösterim alacak filmlerin yönetmen ve yapımcılarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, festivalin vizyonu ve hedefleri paylaşıldı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı yaptığı konuşmada, “2023 yılında dizi ihracatımız 750 milyon doları aştı. Bu sektör sadece yaratıcılığı değil, aynı zamanda teknoloji, istihdam ve hizmet ihracatını da içeriyor. MÜSİAD olarak biz bugüne kadar sanayi, ihracat, üretim gibi alanlarda nasıl taşın altına elimizi koyduysak; kültürel üretim alanında da aynı sorumlulukla hareket ediyoruz. Altınçark Kısa Film Festivali’ni bu vizyonla hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.