Altın Koza’da emek ödülleri verildi

Adana’da bu yıl 31’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde “Orhan Kemal Emek Ödülleri” yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz, oyuncu Güler Ökten, oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper’e verildi, “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nü Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski aldı. Sunuculuğunu Volkan Severcan’ın yaptığı törende, festivale katılan filmler tanıtıldı. Ödül töreninin ardından Nilüfer konser verdi. Törene festivaldeki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanı yönetmen Nuri Bilge Ceylan, jüri üyeleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.