EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Altın Koza’da emek ödülleri verildi

Altın Koza’da emek ödülleri verildi

04:0025/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Adana’da bu yıl 31’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde “Orhan Kemal Emek Ödülleri” yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz, oyuncu Güler Ökten, oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper’e verildi, “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nü Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski aldı. Sunuculuğunu Volkan Severcan’ın yaptığı törende, festivale katılan filmler tanıtıldı. Ödül töreninin ardından Nilüfer konser verdi. Törene festivaldeki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanı yönetmen Nuri Bilge Ceylan, jüri üyeleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.




#altın koza
#film
#aktüel

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 ek gösterge kapsamı genişleyecek mi kimlere verilecek?