Altın Küre’de ve Oscar’da yapay zeka kuralları

Hayatımızın her alanında olduğu gibi sinemada da geleceği yapay zeka belirleyecek. Daha doğru ifadeyle “yapay zeka ile mücadele” belirleyecek. Bunun için büyük ödül organizasyonları şimdiden konum almaya çalışıyor. Üretimlerin de yapay zeka destekli yapılmaya başlanmasıyla birlikte kıstaslar değişmeye başladı.

OSCAR’DA OYUNCULUK VE SENARYO SINIRI!

Oscar ve Altın Küre’den filmlerdeki yapay zeka kullanımı ile ilgili yeni düzenlemeler geldi. Dünya sinema endüstrisinin merkezi olan Hollywood’un gösteri alanı kabul edilen Oscar ödül törenini düzenleyen Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2027 Oscar Ödülleri kapsamında yapay zekaya sınırlama getirdi. Buna göre oyunculuk kategorilerinde değerlendirilebilmek için performansın açık şekilde insanlar tarafından gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. Ayrıca bu performansların filmde resmi olarak kredilendirilmesi ve oyuncunun rızasıyla yapılmış olması şart koşuluyor.

Yapay zekanın ilk ve en çok kullanıldığı alan senaryo belki de… Akademi, bir senaryonun Oscar’a aday olabilmesi için tamamen insan tarafından yazılmış olması gerektiğini duyurdu. Elbette bir metnin yapay zekadan ne kadar bağımsız olduğunu anlamak kolay değil. Bunun nasıl tespit edileceği henüz bilinmiyor.

ALTIN KÜRE DAHA ILIMLI

Oscar’ın habercisi kabul edilen ve sinema için en prestijli sahnelerden olan Altın Küre’de ise yapay zeka konusunda daha ılımlı bir duruş söz konusu. Tamamen yasaklama yok. Katkı sunabilir. Altın Küre Uygunluk Komitesi açıklamasına göre üretken yapay zeka da dahil olmak üzere yapay zekanın (AI) kullanımı, insanın yaratıcı yönü, sanatsal yargı ve yazarlık üretim süreci boyunca birincil olarak kalması şartıyla kullanılabilir. Oyunculuk konusunda da bir performansın büyük ölçüde yapay zeka tarafından üretildiği veya oluşturulduğu gönderimler uygun bulunmayacak.

Yani ‘yaratıcı yön’, ‘sanatsal karar verme’ ve ‘yürütmenin bireylerden kaynaklanma derecesine’ göre karar verilecek. Herhangi bir yapay zeka kullanımında, Altın Küre Uygunluk Komitesi ürünü inceleyecek ve gerekirse ek belgeler isteyecek ve ona göre karar verecek.

TEKNİK ALANLARDA KARAR ZORLAYACAK

Elbette bu yeni kurallar yapay zekanın tamamen yasaklandığı anlamına gelmiyor. Aksine, yapay zekanın daha çok kullanılacağı ortamda “el işi” olan çalışmaların kıymetini korumaya ve belirli sınırları korumayı hedefliyor. Oyunculuk ve senaryo konusunda tavır net olsa da görsel efekt, kostüm tasarımı veya müzik gibi diğer kategorilerde yapay zeka kullanımına yönelik net bir tavır yok. Yakın zamanda bu alanlarda da kuralların belirleneceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak zaten teknoloji ile çok iç içe olan alanlarda sınırların çizilmesi zor olacak gibi.



