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Hayat Amasyalı vatandaş eşine inat 20 yıldır günde 20 kilometre koşuyor
AKTÜEL

Amasyalı vatandaş eşine inat 20 yıldır günde 20 kilometre koşuyor

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Dursun Özmen'in azmi ve çevikliği gençlere taş çıkarıyor. 20 yıl önce eşiyle yaşadığı inatlaşmayla koşmaya başlayan memur emeklisi Özmen, günde 20 kilometre ter döküyor. Televizyonda maratoncuları görüp 'be de yaparım' dediğini belirten Özmen, "Eşim 'sen yapamazsın’ dedi, o günden sonra hırs yaptım. 20 yıldır her gün ortalama 20 kilometre koşuyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Dursun Özmen, azmiyle gençlere örnek oluyor.
Dursun Özmen, azmiyle gençlere örnek oluyor.

Evde çocukları ile birlikte televizyon izledikleri esnada Avrasya Maratonu koşularına rastladığını ve eşine ’ben de koşarım’ dediğini aktaran Özmen, "45 ya da 48 yaşlarında idim, spor nedir bilmezdim. Köy yerinde çobanlık yapardım. Bir gün televizyonda Avrasya Maratonu’nu izlerken eşime ’ben de koşarım’ dedim, bana ’sen bu kiloyla nasıl koşacaksın, yapamazsın’ dedi. Ona inat koşuya başladım ve 20 yıldır koşuyorum. Aldığım başarıları, madalyaları eşime veriyorum. Bir sporcunun en büyük destekçisi ailesidir. Eşime inat başladım, o ’koşamazsın’ dedikçe ben madalya kazandım, dereceye girdim. Ona çok teşekkür ediyorum. O benim en büyük destekçim" ifadelerini kullandı.

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Balkan şampiyonluğu var

Gençlerin daha çok bilgisayar ve cep telefonları ile zaman geçirdiklerini ifade eden Özmen, "Balkan şampiyonluğum var, Türkiye’de birçok yarışta derece yaptım. Üzülüyorum ki yarışlara katılmak için Suluova’da sponsor bulamıyorum. Elime geçen madalyaların büyük bir çoğunluğunu da heveslensinler, sporu sevsinler, özellikle bu sporu yapsınlar diye gençlere hediye ettim. Gençleri bu konuda eksik görüyorum" şeklinde konuştu.

"Sağlık için koşuyorum"

"Beni koşarken görenler amacın var mı diye soruyorlar" diyen Özmen, "Amacım sıhhattir. Bana maddiyat değil sıhhat lazım. Ben sıhhatimi bundan kazanıyorum. Bu yaştan sonra koşulur mu diyorlar, ne yapayım kahve köşelerine mi gideyim diyorum. Koşu benim için aşktır, sevgidir. İnanın ki herkesin koşmasını ve bunu uygulamasını istiyorum" diye konuştu.

Gençlere örnek oluyor

Özellikle gençlere 67 yaşındaki Dursun Özmen’i örnek gösterdiklerini söyleyen Güreş Antrenörü Yasin Şahin, "Güreş antrenörüyüm, yıllardır güreş yapıyoruz ve güreşlerde koşu bizim için çok önemli. 20 sene önce Dursun ağabeyimiz ile tanıştık. Dursun ağabeyimiz bize koşmanın nefes almanın sağlıklı sporun nasıl olduğunu gösterdi. Onunla koşuya çıkıyoruz. Onun hızına biz ondan genç olmamıza rağmen yetişemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Herkes yapamazsın dedi Hataylı çiftçi başardı: Ejder meyvesi gelir kapısı oldu
FOTOĞRAF 10
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Anavatanı Vietnam olan, dondurma yapımı, salata ve ilaç sanayisinde kullanılan, ağırlığı 300 gramdan bir kilograma kadar çıkabilen tropikal meyve, Akdeniz’de son dönemlerde narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih edilmeye başlanmıştı.
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Hataylı çiftçi Besim Avcıoğlu ise Hatay’da bu tropikal meyveyi ilk eken çiftçi oldu. Yaklaşık 2 sene önce düşündüğü projesini 10 ay önce ailesiyle birlikte gerçekleştiren ve yaklaşık 4 dönümlük alanda ejder meyvesi yetiştiren çiftçi Avcıoğlu, ilk meyvelerini aldı.
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Eşinin düşüncesini hep beraber gerçekleştirdiklerini söyleyen çiftçi Dilber Avcıoğlu, burada olmaz, yetişmez denileni başardıklarını söyledi. Çok zor şartlarda bu işe başladıklarını ifade eden Dilber Avcıoğlu, “Biz Hatay’da bir ilki yaptık ve ejder meyvesi üretmeye başladık. Buranın iklimine uygun bir meyve olacağını düşündük. Böyle bir şey yapmaya karar verdik. Eşimle, çocuklarımla birlikte çalışıyoruz.
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10 ay önce başladık, şu an gayet iyi seviyeye geldiler. Bu sene meyve beklemiyorduk ama çok şükür birkaç tane meyvemiz geldi. Hatay’da bulunmadığı için ve sıcak iklimlerde yetiştiğini bildiğimiz için böyle bir şeye başvurduk. Çok zor şartlarda üretmeye başladık. Burada olmaz, yetişmez denileni yaptık. Denedik, hayırlısıyla inşallah çok daha iyi yerlere gelecek” dedi.
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2 yıl önce hayalindeki ve aklındaki tek şeyin ejder meyvesi yetiştirmek olduğunu söyleyen çiftçi Besim Avcıoğlu, nihayet hayallerini gerçekleştirdiğini söyledi. Devletten yardım alarak bu işe giriştiklerini ifade eden çiftçi Avcıoğlu, “Ben ejder meyvesi ekimini 1.5-2 sene önce düşündüm. Aklımdaki ve hayalimdeki tek şeydi. Elimizdeki imkanlarla ve devletimizden yardım aldım. Ziraat Bankası’ndan sıfır kredili yardım aldım.
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Sağ olsunlar il tarım ve ilçe tarım müdürlerimizin de yardımları oldu, zaman zamanda ziyaretimize geliyorlar. Bu meyvenin bu iklime uygun olacağını düşündük ve gerçekten de bu meyve bu iklime uygun. Maliyeti düşük, bakımı az, suyu çok az seven bir bitkidir. Alanımız 4 dönümlük bir arazidir, içerisinde 2 bin 150 adet ejder meyvesi fidesi bulunmaktadır. Meyve veren fidelerimizin boyu 1.5-2 metreye varıyor. Nemi çok seven bir meyvedir, Akdeniz iklimine de uygun olduğu görülüyor” dedi.
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3 yıl içerisinde her fidede 40 meyve beklediklerini belirten çiftçi Avcıoğlu, “Ejder meyvesi, bazen her bir dalında 10 tane meyve verir. Biz bu sene hiç meyve beklemiyorduk ama meyvemizi aldık Allah’a şükür. Hemen hemen 15-20 tane meyvemiz oldu.
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Seneye bin ila bin 500 arası meyve almayı bekliyoruz. Bu meyve en iyi verimi 3 yıl sonra verecek. Her bir direk yani bir fideden 40 tane meyve alabilirsiniz” diye konuştu.
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Herkes yapamazsın dedi Hataylı çiftçi başardı: Ejder meyvesi gelir kapısı oldu
Türkiye'de son zamanlarda popüler olan, anavatanı Vietnam, Çin ve Endonezya olan ejder meyvesi Hatay'da da üretilmeye başlandı. Eski tarihlerde alternatif tıpta kullanılan bu meyve kente ilk defa ekildi ve beklenenden daha hızlı gelişen tropikal ürün ilk meyvelerini verdi. Devletten yardım alarak bu işe giriştiklerini ifade eden çiftçi Besim Avcıoğlu, "Herken bize 'burada olmaz, yetişmez' dediler. Ama biz devletimizin de yardımıyla başardık" ifadelerini kullandı.


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