Ambulans helikopter solunum hastası için havalandı

Spor

Fenerbahçe ve Zenit disipline sevk edildi

Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı, Rus ve Türk taraftarların tribünde yaptığı çirkin tezahürat ve merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu tarafından incelemeye alınacak.