Hayat Amerikalılar ve İngilizlerin Mesnevi merakı
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Amerikalılar ve İngilizlerin Mesnevi merakı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin mobil Mesnevi uygulamasını, Türkiye başta olmak üzere ABD, İngiltere, Almanya ve Hollanda'dan 200 bine yakın kullanıcı indirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin sevgi, barış ve hoşgörüyü temel alan evrensel mesajlarının milyonları etkileyip gönülleri birleştirdiğini söyledi.

Mesnevi'nin 26 dilde basımını yaptıklarını anımsatan Altay, Hazreti Mevlana'nın günümüzü aydınlatan fikirlerinin dünyada daha fazla kişiye ulaşması için "Mobil Mesnevi" uygulaması yaptıklarını dile getirdi.

200 binden fazla kişi indirdi

Altay, uygulamanın Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Çince, Fransızca, Kazakça, Özbekçe, Tacikçe, İsveçce, Urduca, Arnavutça ve Arapça dillerinde hizmet verdiğini ifade ederek, bugüne kadar Android ve IOS işletim sisteminden 200 binden fazla kişinin indirdiğini kaydetti.

Uygulama, yurt dışında en çok Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Hollanda'da indirildi. Mesnevi'nin tamamının yer aldığı uygulamada ney taksimi, okunan bölümleri işaretleme, not alabilme, dipnotlar, içindekiler ve ilgili sayfaya gidilmesine imkan sağlıyor.

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