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Hayat
Anadol bu kez mercanları anlattı
Yeni medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında bir illüstrasyon sergiledi. Anadol, “Yapay Gerçekler: Mercan” isimli çalışma için WEF yetkilileriyle bir yıl önce başlayan diyalog sonunda etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.
4:00 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında bir illüstrasyon sergiledi.

Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında bir illüstrasyon sergiledi.

Yeni medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında bir illüstrasyon sergiledi. Anadol, “Yapay Gerçekler: Mercan” isimli çalışma için WEF yetkilileriyle bir yıl önce başlayan diyalog sonunda etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Çalışmayla ilgili konuşan Anadol, yaklaşık 100 milyondan fazla su altı verilerini kullanarak mercanların yaşayan su ve fauna yapılarına bakarak yapay zeka ağı ürettiklerini söyledi. Anadol “Amacımız, mercanlar gibi, iklim değişikliğinden ilk zarar gören canlıların değerini tekrar kazanmak için ne yapabiliriz sorusunu cevaplamaktı. Bunu sadece fiziksel dünyada değil, metaversede de anlamaya çalışmak istedik” dedi.


#Refik Anadol
#WEF
#Mercan
2 saat önce
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Anadol bu kez mercanları anlattı
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