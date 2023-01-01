Anadol bu kez mercanları anlattı

Yeni medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında bir illüstrasyon sergiledi. Anadol, “Yapay Gerçekler: Mercan” isimli çalışma için WEF yetkilileriyle bir yıl önce başlayan diyalog sonunda etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Çalışmayla ilgili konuşan Anadol, yaklaşık 100 milyondan fazla su altı verilerini kullanarak mercanların yaşayan su ve fauna yapılarına bakarak yapay zeka ağı ürettiklerini söyledi. Anadol “Amacımız, mercanlar gibi, iklim değişikliğinden ilk zarar gören canlıların değerini tekrar kazanmak için ne yapabiliriz sorusunu cevaplamaktı. Bunu sadece fiziksel dünyada değil, metaversede de anlamaya çalışmak istedik” dedi.