Hayat Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kuruldu
AKTÜEL

Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kuruldu

Sosyal medyada dezenformasyonun ve manipülasyonun tehlikeli boyutlara ulaştığı bugünlerde Anadolu Ajansı, teyit editörlüğü kurdu. Teyit hattı ile iddiaların gerçekliği araştırılıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kuruldu
Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kuruldu

Sosyal medya, amacının dışında kullanılmaya başlayalı çok oldu.

Özellikle yalanın hızla yayıldığı bu mecra, işi şiddet boyutuna kadar çıkardı.

Dezenformasyon suç haline getirilecek

Kaos yaratan asılsız iddialar, milyonlarca kişiyi peşinden sürüklemeye başlayınca da, hükümet duruma el attı.

İletişim Başkanlığı öncülüğünde “Dezenformasyon Yasası”nın çıkarılması için hazırlıklar yapıldı.

1 Ekim’de TBMM’ne sunulacak kanun teklifi ile dezenformasyon artık suç haline getirilecek.

Anadolu Ajansı, teyit editörlüğü kuruldu

Sosyal medyadaki dezenformasyon ve manipülasyonun önüne geçmek için bir hamle de devletin ajansından geldi.

Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kuruldu

Yalan haber bombardımanını boşa çıkaracak bu önemli adımın atıldığını, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz duyurdu.

“Gerçekleri ortaya çıkarmak AA’nın en önemli vazifesi olacak”

Karagöz, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak “Algının gerçeği örttüğü sosyal medyada dezenformasyonun ve manipülasyonun tehlikeli boyutlara ulaştığı günümüzde gerçekleri ortaya çıkarmak AA’nın en önemli vazifesi olacak.” dedi.

Teyit hattı nasıl işliyor?

Anadolu Ajansı teyit hattı, sosyal medyada duyulan ya da konvansiyonel medyada kendisine yer bulan bir haberi, haber laboratuvarında değerlendiriyor.

Haber laboratuvarı, söz konusu iddiayı inceliyor ve sonunda kamuoyuna güven verecek şekilde bütün kanıtlarıyla paylaşıyor.

Kontenjanlar belli oldu?

Kontenjanlar belli oldu?

TOKİ projesinde 5 gruba ayrı tahsis edilecek.
Hüzünlü dünya turu

Hüzünlü dünya turu

​Çocukları görme yetisini kaybedecek: Türkiye de listelerinde.
Yüzyılın sosyal konut projesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların merakla beklediği detayları açıklıyor.

Sosyal konut projesinde taksit tutarları belli oldu.

​İşte o zulümden kurtaracak özellik

​'İnsanlarımızı bombalarla parçalayan bu vahşi terör örgütüne karşı direnen anneleri nasıl görmezden gelirsiniz?'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.