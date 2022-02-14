Hayat Anadolu ereni AKMde
KÜLTÜR SANAT

Anadolu ereni AKM’de

Anadolu erenlerinden Şemseddin Sivasi’nin hayatı tiyatro sahnesine taşındı. Lâl isimli kitaptan uyarlanan oyun, AKM’de yapılan gala gösteriminde büyük ilgi gördü. Dans ve savaş sahneleriyle dikkat çeken oyun, Sivasi’nin, 3. Mehmet’in Eğri Kalesi Seferi’nde elde ettiği başarıdaki etkisine odaklanıyor.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
​Anadolu ereni AKM’de
Şemseddin Sivasi’nin hayatı tiyatro sahnesine taşındı

16. yüzyıl mutasavvıflarından Şemseddin Sivasi’nin irfan yolcu-luğunu konu alan Lâl tiyatro oyunu, önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde gala yaptı. Sanat ve siyaset dünyasından birçok önemli ismin katıldığı galaya, ilgi yoğundu. Lâl oyununu, Şemseddin Sivasi’nin hayatını insanlara tanıtmak, duyurmak ve eserlerini yeniden hayata kazandırmak için Sivas Belediyesi hayata geçirdi. Ferah Tiyatrosu’yla gerçekleştirilen projede yazar Fatih Duman’ın kitabı ‘Lâl’den yola çıkıldı. Yönetmen Hakan Güneri, 8 aylık bir çalışmanın sonunda Duman’ın eserini tiyatroya uyarladı. Oyunun beğeni toplayan müziklerini ise Yücel Arzen yaptı.

Fatih Duman
Fatih Duman

Yesevi projesi yolda

Oyun sonrasında konuşan yazar Fatih Duman, kitabının oyun olmasından büyük heyecan duyduğunu söyleyerek, “İki yıl boyunca bir şeyi yazmak için uğraşıp, hayalinizde resmini çiziyorsunuz. Sonra da onun oyununu izliyorsunuz. Muazzam bir his” dedi.

İzleyicilerin bir mutasavvıfın hayatının bütünüyle ele alındığı, sadece bir âna odaklanmış bir iş görmeyeceğinin altını çizen Duman, “Savaş ânını ve savaş sahnesini göreceksiniz. Anadolu’nun mayalanmasında önemli bu isim, kalkıp Eğri Seferi’ne gidiyor ve fetihte etkili oluyor. Bizde genelde Anadolu erenleri bu tarz işlerde bulunmaz gibi gelir ama tam da onların bu yönünü anlattığı için oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

Ahmet Yesevi kitabının sahnelenmesini de hep arzu ettiğini dile getiren Duman, Yesevi üzerine bir projeye başlayacaklarını müjdeledi. Ahmet Yesevi’nin hayatının pek fazla anlatılmadığını söyleyen Duman, Şemseddin Sivasi’yi de Yesevi sayesinde tanıdığımızı ifade etti. Provaları takip ettiğini ama sonuna kadar izlemediğini dile getiren yazar, “İzlersem büyüsü kaçacak, bir sıkıntı olacakmış gibi geldi. Tamamını izleyince rüyamı yaşıyor gibi oldum” açıklamasında bulundu.

Hakan Güneri
Hakan Güneri

Yolculuk üzerine bir yaşam

Yönetmen ve oyunda Sivasi’yi canlandıran Hakan Güneri ise kitabın ismini ve hikayesini beğenerek sahneye uyarlama kararı aldıklarını dile getirdi. Daha önce de Şems-i Tebrizi’yi oynayan Güneri, zor bir karakteri canlandırdığını şu sözlerle aktardı; “Şemseddin Sivasi, yaşadığı dönem ve yaptığı yolculuklar gereği zor bir karakter. Manevi yolculuğunda yolu bir Şam’a bir Mekke’ye düşüyor. Pervane misali, içindeki aşk ateşini yakacak bir şem arıyor.

Ta ki Eğri Kalesi Seferi’ne kadar.”

25 yıldır tiyatronun içinde olduğunu belirten Güneri, Sivasi’ye hazırlanırken divanından şiirlerine bütün eserlerini baştan okumuş: “Eldeki belgeleri, uzunca bir zaman inceledim. Oyunun yönetmeni de olduğum için oyuna dramatolojik bir temel oluşturmam gerekiyordu. O temeli de hayatından ve eserlerinden ortaya çıkarttık. Hem yönetip hem oynamak zor ama bir yandan da avantajlıydı. Çünkü döneme ve karaktere hakim olmak

bizim için çok önemliydi.”

Tek perdeden oluşan, 95 dakikalık Lâl’de, Şemseddin Sivasi yeğeninin ağzından anlatılıyor. Sivasi’nin maneviyat yolculuğunu izlediğimiz oyuna, dans sahneleri ayrı bir renk katıyor. Oyun, Mart ayında ilk gösterimini Sivas’ta yapacak. Daha sonra Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerde sahnelenmesi planlanıyor.

İstanbul yeni AKM'sine kavuştu: Açılıştan göz kamaştıran kareler
FOTOĞRAF 33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını gerçekleştirdi.
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Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan İstanbul'a gelerek, Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açılan AKM binasındaki törene katıldı.
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AKM çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Taksim Meydanı ve çevresindeki yollarda çok sayıda vatandaş, töreni meydana kurulan dev ekranlardan izledi.
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AKM'de 13 yıl sonra Sinan Operası ile ilk konser gerçekleşti.
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AKM HAKKINDA<br><br>Projesi tiyatro binası olarak 1946'da mimar Feridun Kip ile mimar Rüknettin Güney tarafından çizildi. \"Opera Binası\" olarak tasarlandı, ilk adı İstanbul Kültür Sarayı oldu, sonra bugünkü adını aldı.
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Bina, ödenek yokluğu nedeniyle tamamlanamayınca 1953 yılında Bayındırlık Bakanlığı'na devredildi ve 1956'da mimar Hayati Tabanlıoğlu projesi ile inşaata devam edildi.<br><br>Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Kültür Sarayı adıyla 1969'da hizmete açıldı. 23 yılda tamamlanabilmiş olan İstanbul Kültür Sarayı binası, kısa bir süre sonra 27 Kasım 1970'de Arthur Miller'in Cadı Kazanı adlı oyun oynanırken çıkan yangında harap oldu.
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Yangında can kaybı olmadı ancak bina ile beraber IV. Murad adlı oyunun galası için Topkapı Sarayı'ndan getirtilmiş eşyaların bir kısmı da yandı (IV. Murad'a ait bir kaftan, değerli bir Kur'an, IV. Murat'ı göstern bir tablo). Yangının kaynağı tespit edilemedi.<br><br>Atatürk Kültür Merkezi'nde; 1307 kişilik büyük salon, 502 kişilik konser salonu, 296 kişilik tiyatro salonu, 190 kişilik küçük sahne, 206 kişilik sinema salonu ve üst katlarda büyük bir sergi salonu yer alıyordu.<br><br>Koruma kurulu kararıyla binanın bulunduğu alan 1993'te \"kentsel sit alanı\", bina da 1999'da \"korunması gerekli kültür varlığı\" olarak tescil edildi.
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YENİ BİNANIN TEMELİ 2019'DA ATILDI<br><br>YENİLENEN AKM HAKKINDA<br>10 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temelini attığı AKM, 2,5 yılda tamamlandı.
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AKM bünyesinde 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, galeri, çok amaçlı salon, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, müzik kayıt stüdyosu, bir bilgi merkezi olarak kurgulanan ve müzik, sanat, mimari, tasarım gibi ihtisas başlıklarına odaklanan kütüphane, Yeşilçam Sineması ve tasarım dükkânı bulunuyor.
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AKM'nin en öne çıkan unsuru Taksim Meydanı'na bakan, özel olarak tasarlanarak üretilen 15 bin seramik parçasıyla kaplı dev bir küre olan opera salonu.
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Opera salonu fiziksel, teknik ve mimari analizler sonucunda, en iyi doğal akustiği elde edebilmek için at nalı biçimli tasarlanarak yapıldı.
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Yüksek kalitede ses niteliği ve reverberasyon süresi olarak dünyadaki nitelikli opera salonlarının sahip olduğu standartlarda inşa edildi.
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Salonda öncelikle opera, ama aynı zamanda senfonik konserler ve elektro-akustik destekli gösteriler için de doğru akustik şartlar sağlanabiliyor. Yan duvarlar boyunca kaplamalar akustik ihtiyaçlara uygun olarak özel olarak tasarlandı.
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Opera salonunda halı veya diğer tekstil döşeme gibi ses yutuculardan kaçınmak gerektiğinden, ahşap zemin tercih edildi.
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İstanbul yeni AKM'sine kavuştu: Açılıştan göz kamaştıran kareler
Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyetin 98'inci yaş gününde yeniden hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı yapılan AKM'de13 yıl sonra Sinan Operası ile ilk konser gerçekleşti.

AKM’yi çok beğendik
GÜNDEM
AKM’yi çok beğendik
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