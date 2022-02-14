​Anadolu ereni AKM’de

16. yüzyıl mutasavvıflarından Şemseddin Sivasi’nin irfan yolcu-luğunu konu alan Lâl tiyatro oyunu, önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde gala yaptı. Sanat ve siyaset dünyasından birçok önemli ismin katıldığı galaya, ilgi yoğundu. Lâl oyununu, Şemseddin Sivasi’nin hayatını insanlara tanıtmak, duyurmak ve eserlerini yeniden hayata kazandırmak için Sivas Belediyesi hayata geçirdi. Ferah Tiyatrosu’yla gerçekleştirilen projede yazar Fatih Duman’ın kitabı ‘Lâl’den yola çıkıldı. Yönetmen Hakan Güneri, 8 aylık bir çalışmanın sonunda Duman’ın eserini tiyatroya uyarladı. Oyunun beğeni toplayan müziklerini ise Yücel Arzen yaptı.

Fatih Duman

Yesevi projesi yolda

Oyun sonrasında konuşan yazar Fatih Duman, kitabının oyun olmasından büyük heyecan duyduğunu söyleyerek, “İki yıl boyunca bir şeyi yazmak için uğraşıp, hayalinizde resmini çiziyorsunuz. Sonra da onun oyununu izliyorsunuz. Muazzam bir his” dedi.

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İzleyicilerin bir mutasavvıfın hayatının bütünüyle ele alındığı, sadece bir âna odaklanmış bir iş görmeyeceğinin altını çizen Duman, “Savaş ânını ve savaş sahnesini göreceksiniz. Anadolu’nun mayalanmasında önemli bu isim, kalkıp Eğri Seferi’ne gidiyor ve fetihte etkili oluyor. Bizde genelde Anadolu erenleri bu tarz işlerde bulunmaz gibi gelir ama tam da onların bu yönünü anlattığı için oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

Ahmet Yesevi kitabının sahnelenmesini de hep arzu ettiğini dile getiren Duman, Yesevi üzerine bir projeye başlayacaklarını müjdeledi. Ahmet Yesevi’nin hayatının pek fazla anlatılmadığını söyleyen Duman, Şemseddin Sivasi’yi de Yesevi sayesinde tanıdığımızı ifade etti. Provaları takip ettiğini ama sonuna kadar izlemediğini dile getiren yazar, “İzlersem büyüsü kaçacak, bir sıkıntı olacakmış gibi geldi. Tamamını izleyince rüyamı yaşıyor gibi oldum” açıklamasında bulundu.

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Hakan Güneri

Yolculuk üzerine bir yaşam

Yönetmen ve oyunda Sivasi’yi canlandıran Hakan Güneri ise kitabın ismini ve hikayesini beğenerek sahneye uyarlama kararı aldıklarını dile getirdi. Daha önce de Şems-i Tebrizi’yi oynayan Güneri, zor bir karakteri canlandırdığını şu sözlerle aktardı; “Şemseddin Sivasi, yaşadığı dönem ve yaptığı yolculuklar gereği zor bir karakter. Manevi yolculuğunda yolu bir Şam’a bir Mekke’ye düşüyor. Pervane misali, içindeki aşk ateşini yakacak bir şem arıyor.

Ta ki Eğri Kalesi Seferi’ne kadar.”

25 yıldır tiyatronun içinde olduğunu belirten Güneri, Sivasi’ye hazırlanırken divanından şiirlerine bütün eserlerini baştan okumuş: “Eldeki belgeleri, uzunca bir zaman inceledim. Oyunun yönetmeni de olduğum için oyuna dramatolojik bir temel oluşturmam gerekiyordu. O temeli de hayatından ve eserlerinden ortaya çıkarttık. Hem yönetip hem oynamak zor ama bir yandan da avantajlıydı. Çünkü döneme ve karaktere hakim olmak

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bizim için çok önemliydi.”

Tek perdeden oluşan, 95 dakikalık Lâl’de, Şemseddin Sivasi yeğeninin ağzından anlatılıyor. Sivasi’nin maneviyat yolculuğunu izlediğimiz oyuna, dans sahneleri ayrı bir renk katıyor. Oyun, Mart ayında ilk gösterimini Sivas’ta yapacak. Daha sonra Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerde sahnelenmesi planlanıyor.