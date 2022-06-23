Hayat Anadoludan türküler AKMde
KÜLTÜR SANAT

Anadolu’dan türküler AKM’de

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu AKM’de müzik şöleni verecek..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anadolu’dan türküler AKM’de
Hamdiye Erol, İsmail Altunsaray ve Züleyha Ortak.

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu AKM’de müzik şöleni verecek.. Şef Uğur Kaya’nın yönetimindeki koro, aralarında Hamdiye Erol, İsmail Altunsaray ve Züleyha Ortak gibi solistlerle Anadolu’dan harman olup Karadeniz ve Kerkük’e uzanan türkülerden oluşan kapsamlı bir repertuvar icra edilecek. 27 Haziran akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda verilecek “Harman Yeri” konserinde Neşet Ertaş’ın en sevilen eserlerinden Ahirim Sensin, Bahçe Duvarından Aştım, Kesik Çayır, Zülüf gibi türkülerin yanısıra Divane Aşık Gibi, Karadır Şu Bahtım Kara, Dağlar Kızı Reyhan gibi ezgiler seslendirilecek. Konser biletlerine biletinial.com üzerinden ulaşılabilecek.

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