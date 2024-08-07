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Hayat

Anadol’un “Rumi Rüyaları” Macaristan’da

04:00 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:10 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Rumi Rüyaları
Rumi Rüyaları

Macaristan’ın Debrecen şehrindeki MODEM Modern ve Çağdaş Sanatlar Merkezi, Refik Anadol’un “Rumi Rüyaları (Rumi Dreams)” dijital sergisini ağırlıyor. Sergi, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği, Refik Anadol Stüdyosu, Debrecen Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenleniyor. Mevlana’nın renkli dünyasını yapay zeka tabanlı ışık ve hareket gösterisiyle yansıtan “Rumi Rüyaları” sergisiyle, Mevlana’nın “Gönlümüzün kendi ışığını ortaya çıkarması» fikrinin işlenmesi amaçlanıyor. 58›inci Debrecen Çiçek Festivali’nin kültürel programında da yer alacak sergi, 29 Eylül’e kadar görülebilecek.


#Kültür Sanat
#Refik Anadol
#Rumi Rüyaları
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