Anadol’un “Rumi Rüyaları” Macaristan’da

Macaristan’ın Debrecen şehrindeki MODEM Modern ve Çağdaş Sanatlar Merkezi, Refik Anadol’un “Rumi Rüyaları (Rumi Dreams)” dijital sergisini ağırlıyor. Sergi, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği, Refik Anadol Stüdyosu, Debrecen Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenleniyor. Mevlana’nın renkli dünyasını yapay zeka tabanlı ışık ve hareket gösterisiyle yansıtan “Rumi Rüyaları” sergisiyle, Mevlana’nın “Gönlümüzün kendi ışığını ortaya çıkarması» fikrinin işlenmesi amaçlanıyor. 58›inci Debrecen Çiçek Festivali’nin kültürel programında da yer alacak sergi, 29 Eylül’e kadar görülebilecek.
Rumi Rüyaları
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#Rumi Rüyaları
4 saat önce