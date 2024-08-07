Anadol’un “Rumi Rüyaları” Macaristan’da

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere beş bakanlığın iş birliği içinde çalışması, önemli başarıları beraberinde getirdi. Bu iş birliğini gazetemize anlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Türkiye’nin diğer ülkelere ilham olduğunu söyledi.