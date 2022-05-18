Anadolu’nun rengi Beykoz’da

Beykoz Halk Eğitim Merkezi resim bölümü öğrencilerinin hazırladığı Binbir Renk Anadolu temalı sergi, Beykoz Vakfı sergi salonunda açıldı. Çoğunluk ev hanımlarından oluşan 45 kursiyerin 105 eserinin yer aldığı sergi, iki ayrı salonda gerçekleşti. Alt katta kilim, çini desenleri, yaldızlı aynalar, el işi nakışlar gibi Anadolu motifleri harmanlanarak modern kadınla geçmişteki kadının birleştirildiği kolajlar kullanıldı. Üst kattaki salonda ise sulu boya, yağlı boya, pastel boya, karakalem tablolar, doğa, hayvan ve Beykoz köşesi gibi köşelerde sergilendi. Beykoz köşesinde Beykoz’un balıkçıları, boğaziçi ve doğa manzaralı resimler dikkat çekti. Sergi, 19 Mayıs tarihine kadar gezilebilir.
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