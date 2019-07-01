Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Anadolunun renkleri Altındağda
AKTÜEL

Anadolu’nun renkleri Altındağ’da

Altınköy içerisinde kurulan Etnografya Müzesi’nde, Anadolu’nun farklı yörelerine ait kıyafetler sergileniyor.

Haber Merkezi IHA
Altınköy Açık Hava Müzesi
Altınköy Açık Hava Müzesi

Altınköy Açık Hava Müzesi ile önce köy hayatını şehre taşıyan Altındağ Belediyesi, bölgeye kurduğu müzelerle kültürel değerlerin korunmasında önemli bir adım daha attı. Bu kültürel mekânları ziyaret edenler arasındaki çocuklar, geçmişini daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Ziyaretçilerini bekleyen Etnografya Müzesi, Anadolu kültüründen esintiler sunuyor. Ankara, Bolu, İzmir, Muğla, Mardin, Hakkâri ve Gaziantep yörelerine ait kıyafetler Etnografya Müzesi’nde sergileniyor. Yörelere özgü kıyafetlerin cansız mankenlerle sergilendiği müzede, her yöreden Anadolu rüzgârları esiyor. Müzeyi gezen ziyaretçiler, bu sayede; Anadolu kültürünü, yöresel kıyafetleri ve yörelere özgü gelenekleri daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

Okullarla iş birliği

Altınköy’deki müzelerin özellikle çocuklar için çok verimli bir eğlenme ve öğrenme yeri olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Çocuklarımızın geleneksel kültürümüzü yakından tanıması ve öğrenmesi çok önemli Altınköy’e sadece gezmek için değil, aynı zamanda öğrenmek için de gelinmeli. Buradaki Etnografya Müzesi ile çocuklarımız ülkemizin her bir köşesinde vatandaşlarımızın yaşam tarzlarına ilişkin bilgi sahibi oluyor. Yeni eğitim-öğretim yılında okullarımızla görüşerek öğrencilerin bu tür müzelerle yoğun olarak buluşturulması için çalışacağız” dedi.

Bin besin arasından seçildiler: İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu 20 besin
FOTOĞRAF 20
Title
Badem: Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği biliniyor. 100 gramı 579 kalori. Besin puanı: 97
Title
Chia tohumu: Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermekte. 100 gramı 486 kalori. Besin puanı: 85
Title
Kabak çekirdeği: En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biri. 100 gramı 559 kalori. Besin puanı: 84
Title
Pazı: Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksek. 100 gramı 19 kalori. Besin puanı: 78
Title
Pancar yaprağı: Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitki. 100 gramı 22 kalori. Besin puanı: 70
Title
Kuru maydanoz: Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemli. 100 gramı 292 kalori. Besin puanı: 69
Title
Su teresi: Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır. 100 gramı 11 kalori. Besin puanı: 68
Title
Kereviz kurusu: Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağı. 100 gramı 319 kalori. Besin puanı: 68
Title
Bezelye: Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif var. 100 gramı 77 kalori. Besin puanı: 67
Title
Mandalina: Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengin. 100 gramı 53 kalori. Besin puanı: 67
Title
Kırmızı lahana: Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor. 100 gramı 31 kalori. Besin puanı: 65
Title
Yeşil soğan: Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağı. 100 gramı 27 kalori. Besin puanı: 65
Title
Karahindiba yaprağı: Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengin. 100 gramı 45 kalori. Besin puanı: 64
Title
Pembe greyfurt: Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır. 100 gramı 42 kalori. Besin puanı: 64
Title
Dondurulmuş ıspanak: Magnezyum, folat, A vitamini ve karotenoidler bakımından zengin olan ıspanağın dondurulmuşu tazesinden daha besleyici. 100 gramı 29 kalori. Besin puanı: 64
Title
Fesleğen Reyhan: Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor. Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor. 2 100 gramı 3 kalori. Besin puanı: 63
Title
Pul biber: A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengin. 100 gramı 282 kalori. Besin puanı: 63
Title
Kara lahana: Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana. 100 gramı 32 kalori. Besin puanı: 63
Title
Uzun saplı brokoli: Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerden. 100 gramı 22 kalori. Besin puanı: 62
Title
Acı biber: Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengin. 100 gramı 324 kalori. Besin puanı: 62
Bin besin arasından seçildiler: İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu 20 besin
Doğanın insanoğluna sunduğu eşsiz nimetten sadece biri olan bitkiler, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayarak sağlıklı bir yaşam sürmemize yardımcı oluyor. Yapılan bir araştırmaya göre bin çeşit ham besin maddesini incelendi. Bunun sonucunda vücudun en çok ihtiyaç duyduğu besinleri ortaya çıkarıldı. İşte o besinler ve puanları:
Hedefler vuruldu

Hedefler vuruldu

​Pençe Harekatı ile koordineli olarak PKK hedefleri yerle bir edildi.
Testlerden başarıyla geçti

Testlerden
başarıyla geçti

Denizkurdu 2019 Tatbikatı'nda aktif olarak kullanıldı.
Pazarlıkta çetin olmayı severim

Pazarlıkta çetin olmayı severim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir kölenin torunu

Bir kölenin torunu

Yazar ​Hayati İnanç, hayatının en güzel anılarını anlattı.
Hafter'e son uyarı

Hafter'e son uyarı

​Oktay, Libya'da Türklerin alıkonulmasına ilişkin açıklama yaptı.
Haydutça tutukladılar

Haydutça tutukladılar

AK Partili Çelik'ten Hafter'e tepki: Derhal bırakın.
Belirlenemeyen<br> bir cisim patladı

Belirlenemeyen
bir cisim patladı

​KKTC'de sabah saatlerinde korkutan patlama.
Trabzonspor'la anlaştı

Trabzonspor'la anlaştı

​Bordo-mavili kulüpten ses getiren transfer.
10 gün<br>içinde gelecek

10 gün
içinde gelecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş S-400 açıklaması.
Ani sel ve<br>heyelan olabilir

Ani sel ve
heyelan olabilir

​Meteotoloji'den Doğu Karadeniz için uyarı.
Esrarengiz<br> uçak kazası

Esrarengiz
uçak kazası

Kalkışta yönünü kaybederek hangara çarpan uçaktakilerin kimlikleri açıklanmadı.
Yatırımcılara seslendi

Yatırımcılara seslendi

Erdoğan, Japon iş adamları ile buluştu.
Çakarlar sönecek

Çakarlar sönecek

​Devlet yöneticileri için yol kesilmesine son.
İmar barışında<br>süre uzatıldı

İmar barışında
süre uzatıldı

31 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek.
Hobiydi meslek oldu

Hobiydi meslek oldu

​Drone pilotluğunun yıldızı her geçen gün parlıyor.
AiHM'de<br>yeni dönem

AiHM'de
yeni dönem

​AİHM'de Türkiye'yi temsil edecek olan Yüksel, yarın görevine başlayacak.
Elektrikli Atak

Elektrikli Atak

​​Karsan 1 yıl içinde ikinci elektrikli modelini tanıttı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.