Ani sıcaklıklar arıları da vurdu

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bitki popülasyonu için son derece büyük öneme sahip arıları da etkiledi. Arıların ilkbahardaki ani sıcak yükselişleriyle kovanlardaki kolonilerinin bozulduğunu söyleyen Prof. İsmail Seven, “Arı olmazsa bitkilerin tozlaşması büyük oranda sekteye uğrar. İnsan neslinin devamlılığı da tehlike altına girer” dedi.
Son zamanlarda artan sıcaklar arıları da etkiledi. Bitki popülasyonu için son derece öneme sahip olan arıların son dönemlerde koloni kaybı yaşadığını belirten Elazığ Üniversitesi Arıcılık Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Seven, “Arıların ilkbahardaki ani sıcak yükselişleriyle kovanlardaki kolonilerinin bozuldu’’ dedi. Seven, “2022 ilkbaharının ilk çeyreğindeki ani sıcaklık yükselişi tabiatın erken uyanmasına neden oldu, kolonilerin kuluçka faaliyeti yarım kaldı. Bu ve benzeri durumlar nedeniyle 2022 baharında hatırı sayılır miktarda koloni kaybı yaşandı” diye konuştu.
Seven, şöyle konuştu:
“Arı olmazsa bitkilerin tozlaşması büyük oranda sekteye uğrar. Bu durumda tohum vermeyen bitkilerden ürün elde edilemez, yani tozlaşma olmazsa bitkisel üretim de olmaz. Dolayısıyla büyüme, gelişme ve üreme için bu bitkilere ihtiyaç duyan hayvan nesli tükenme noktasına gelir. Sonuç olarak bitkisel ve hayvansal üretimin durma noktasına gelmesi tepe noktadaki tüketici konumunda olan insan neslinin devamlılığını da tehlike altına sokar.”