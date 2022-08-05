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Ani sıcaklıklar arıları da vurdu

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bitki popülasyonu için son derece büyük öneme sahip arıları da etkiledi. Arıların ilkbahardaki ani sıcak yükselişleriyle kovanlardaki kolonilerinin bozulduğunu söyleyen Prof. İsmail Seven, “Arı olmazsa bitkilerin tozlaşması büyük oranda sekteye uğrar. İnsan neslinin devamlılığı da tehlike altına girer” dedi.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Ani sıcaklıklar arıları da vurdu
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Son zamanlarda artan sıcaklar arıları da etkiledi. Bitki popülasyonu için son derece öneme sahip olan arıların son dönemlerde koloni kaybı yaşadığını belirten Elazığ Üniversitesi Arıcılık Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Seven, “Arıların ilkbahardaki ani sıcak yükselişleriyle kovanlardaki kolonilerinin bozuldu’’ dedi. Seven, “2022 ilkbaharının ilk çeyreğindeki ani sıcaklık yükselişi tabiatın erken uyanmasına neden oldu, kolonilerin kuluçka faaliyeti yarım kaldı. Bu ve benzeri durumlar nedeniyle 2022 baharında hatırı sayılır miktarda koloni kaybı yaşandı” diye konuştu.

Seven, şöyle konuştu:

  • “Arı olmazsa bitkilerin tozlaşması büyük oranda sekteye uğrar. Bu durumda tohum vermeyen bitkilerden ürün elde edilemez, yani tozlaşma olmazsa bitkisel üretim de olmaz. Dolayısıyla büyüme, gelişme ve üreme için bu bitkilere ihtiyaç duyan hayvan nesli tükenme noktasına gelir. Sonuç olarak bitkisel ve hayvansal üretimin durma noktasına gelmesi tepe noktadaki tüketici konumunda olan insan neslinin devamlılığını da tehlike altına sokar.”

Üzerine 50 bin arı konuyor maskesiz çalışıyor: Arı beni hiç sokmadı
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Tomarza ilçesinde 68 yıldır arıcılık yapan 94 yaşındaki Sami Helvacıoğlu, dedesinin Çanakkale’de kalmasının ardından arıcılık yapan anneannesine yardım etmeye başladı. İlk başladığı günden beri arılarla beraber Türkiye’nin belirli yerlerini gezen Helvacıoğlu, üzerine 50 binden fazla arı konmasına rağmen kıyafetsiz ve maskesiz olarak işini yapıyor. 500 kovan arısı olan ve işini severek yapmaya devam eden Helvacıoğlu, “Çiçek nerede arı orada. Arı nerede ben oradayım” dedi.
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Arıların içinde atletle çalıştığını ve arıları çok sevdiğini söyleyen Helvacıoğlu, “Arıcılık mesleğine anneannem arıcı olduğu için başladım. O zamanlar dedem Çanakkale’deydi ve orada kaldı. Ben de anneannemle birlikte arıcı olarak çalıştım. Arılara bakardım, yardım ederdim. O zamandan beri arıyla uğraşırım ve çok severim arıları. Arının çok faydaları var. 50’ye yakın hastalığa ilaç niyetine şifası var. Muğla, Marmaris, Kuşadası gibi yerleri hep gezdim. Nerde çiçek var arılar orada ve ben de arılarla beraber oradayım. Kovanların içindeyken üzerime 50 bin arı kondu. Belki daha fazladır, 100 bine yakındır. Ben arılardan hiç korkmam. Torunum da o anları geldi çekti telefonu ile. Arı beni hiç sokmadı orada. Arı beni soktuğu zaman orada öylece kalıyorum. Ben yazın atletle çalışıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Maske de kullanmam. Anneannem de öyle çalışırdı. Kovanın içine maskeyle bakarım sadece. Yoksa arının içinde çıplak da gezerim ben” dedi.
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Üzerine 50 bin arı konuyor maskesiz çalışıyor: Arı beni hiç sokmadı
Kayseri'de 68 yıldır arıcılık yapan 94 yaşındaki Sami Helvacıoğlu, üzerine konan arılara aldırmadan kovanların içinde kıyafetsiz ve maskesiz çalışıyor.

Arı üreticilerini bekleyen tehlike: Önlem alınmazsa kestane ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak
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Kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısı, Türkiye’de ilk olarak Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkmıştı. Gal arısının yeni adresi ise Düzce oldu.
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Düzce’de arı yetiştiriciliği yapan Rahman Kangal, kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısının gelecek yıllarda daha büyük tehlike olacağını kestane ve bal üretiminde sıkıntılar yaşanacağını söyledi.
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Ana vatanı Çin olan, Türkiye’de ilk olarak 2014 yılında Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı için önlem alınmazsa kestane ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
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\"Biz bal, vatandaş kestane alamayacak\"<br><br> Önümüzdeki yıllarda ‘katil arının’ daha büyük tehlikeler doğuracağına değinen Kangal, \"Gal arısı kestane çiçeğinin açmasını engelleyen bir arı türü. Bu Düzce için çok büyük tehlike. Şu anda ve önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek. Biz bal alamayacağız, vatandaşta kestane alamayacak\" dedi.
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Çiçek oluşumunu engelliyor<br><br> Kangal, \"Gal arısı çiçek oluşumunu engelliyor. Tabii çiçek olmadığı için meyve de olmayacak, bal da olmayacak. Gal arısı çiçek açmasını engelliyor ve meyve olmasını da engelliyor. Bu yüzden hem kestane, hem bal akımını durduruyor\" diye konuştu.
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Kangal, gal arısının oluşturduğu tehlikelerin önüne geçmek için İl Tarım Müdürlüğünün önlem alması gerektiğini de sözlerine ekledi.
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Arı üreticilerini bekleyen tehlike: Önlem alınmazsa kestane ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak
Kestane ağaçları ve bal üreticileri için büyük tehlike oluşturan, halk arasında ise 'katil arı' olarak bilinen gal arısının yeni adresi Düzce oldu. Gal arısı için önlem alınmazsa, kestane ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.


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