Animasyonseverler galada buluşacak

Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Valiliği, TRT Çocuk ve Görsel Efekt - Animasyon Sanatçıları Derneği ortaklığında bir animasyon eğitimi ve üretimi merkezine dönüşen Platform’un eğitim sonu üretimleri animasyon meraklılarıyla Atlas Sineması’nda bir araya gelecek. Yarın akşam saat 18.30’da gerçekleşecek galada, birçok farklı animasyon tekniğini kullanarak oluşturulan “Bulut, Magus Baba’nın Mavi Maymunu”, “Nefes”, “No More Princess”, “Özgürlük”, “Yeni Yıl Hediyesi”, “Zıplanacak Binbir Yer” isimli animasyonlar, izleyicilerin beğenisine sunulacak.