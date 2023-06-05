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Hayat

Animasyonseverler galada buluşacak

2018 yılında animasyon sanatını iyi örneklerle tanıtmak üzere bir festival olarak yola çıkan, “Anim.İst İstanbul Animasyon Platformu” sektörün tanınan isimlerini ve ilgilileri film galasında buluşturacak.

04:00 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Valiliği, TRT Çocuk ve Görsel Efekt - Animasyon Sanatçıları Derneği ortaklığında bir animasyon eğitimi ve üretimi merkezine dönüşen Platform’un eğitim sonu üretimleri animasyon meraklılarıyla Atlas Sineması’nda bir araya gelecek. Yarın akşam saat 18.30’da gerçekleşecek galada, birçok farklı animasyon tekniğini kullanarak oluşturulan “Bulut, Magus Baba’nın Mavi Maymunu”, “Nefes”, “No More Princess”, “Özgürlük”, “Yeni Yıl Hediyesi”, “Zıplanacak Binbir Yer” isimli animasyonlar, izleyicilerin beğenisine sunulacak.



#Animasyon
#TRT Çocuk
#Sanat
#Atlas Sineması
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