Hayat Ann DSilva Müslüman olma sürecini anlatan kitap yazdı Hafız kelimesi rahatsız etti
KÜLTÜR SANAT

Ann D’Silva Müslüman olma sürecini anlatan kitap yazdı: ‘Hafız’ kelimesi rahatsız etti

Aşkı ararken Allah’ı bulan Ann D’Silva, Müslüman olma sürecini ve gerçek aşkı anlattığı bir kitap yazdı. Türkiye’de yayımlamak için kapısını çaldığı üç yayınevi, kitabı İslami buldu ve içinde geçen ‘hafız’ kelimesinden rahatsız oldu.

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Sevda Dursun Yeni Şafak
Ann D’Silva Müslüman olma sürecini anlatan kitap yazdı: ‘Hafız’ kelimesi rahatsız etti
​Ann D’Silva

Hindistan’da Katolik bir ailenin kızı olan Ann D’Silva, 2017’de Türkiye’ye geldiğinde ezan sesinden etkilenerek Müslüman oldu. Bir yandan da hayatının aşkını, kendi ifadesiyle ruh ikizini arayan Ann, aşkı ararken Allah’ı bulduğunu söyledi. Yaşadığı bu süreçleri kaleme alan yazar, Kumdaki Ayak İzleri ve Kum ve Deniz isimli kitaplarını Türkiye’de yayınlatmak için önde gelen üç yayınevine gitti. Kitabın içinde geçen ‘hafız’ kelimesinden ve Kuran-ı Kerim ayetlerinden rahatsız olan yayınevleri, kitabı basmak istemedi.

YARDIM GÖNÜLLÜSÜ YAZ DEDİLER

17 yaşından itibaren rüyalarında başında sarığı olan birisini gördüğünü söyleyen Ann, kitabında o kişiden ‘hafız’ olarak bahsediyor. 2019’dan beri Türkiye’de yaşayan Ann D’Silva, kitaplarını Türkçe yayımlamak istediğinde, bazı yayınevlerinin ilginç tepkisiyle karşılaşılaşıyor. Ann’e yayınevlerinin kitabını neden İslami bulduğunu sorduğumuzda, rüyalarında geçen ‘hafız’ kelimesinden rahatsız olduklarını söyleyerek şu açıklamada bulunuyor:

  • “Kitabımda nasıl Müslüman olduğumun yanısıra, aşkı nasıl aradığım, yaptığım evlilik, aldatılmam, mülteciler ve yaşadığım tecrübeler var. Bu kitap aşk hikayesi aslında. Oradaki ‘hafız’ kelimesine takılmışlar. ‘O şekilde geçmez, o kişiyi yardım gönüllüsü olarak yaz’ dediler. Rüyamda böyle gördüm, niye başka şekilde yazayım?” Kitaplarının Türkiye’de okunmasını çok istediğini söyleyen Ann, aşktan da kitaplarından da vazgeçmeyeceğinin altını çiziyor.
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