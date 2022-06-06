Ann D’Silva Müslüman olma sürecini anlatan kitap yazdı: ‘Hafız’ kelimesi rahatsız etti

Hindistan’da Katolik bir ailenin kızı olan Ann D’Silva, 2017’de Türkiye’ye geldiğinde ezan sesinden etkilenerek Müslüman oldu. Bir yandan da hayatının aşkını, kendi ifadesiyle ruh ikizini arayan Ann, aşkı ararken Allah’ı bulduğunu söyledi. Yaşadığı bu süreçleri kaleme alan yazar, Kumdaki Ayak İzleri ve Kum ve Deniz isimli kitaplarını Türkiye’de yayınlatmak için önde gelen üç yayınevine gitti. Kitabın içinde geçen ‘hafız’ kelimesinden ve Kuran-ı Kerim ayetlerinden rahatsız olan yayınevleri, kitabı basmak istemedi.

YARDIM GÖNÜLLÜSÜ YAZ DEDİLER

17 yaşından itibaren rüyalarında başında sarığı olan birisini gördüğünü söyleyen Ann, kitabında o kişiden ‘hafız’ olarak bahsediyor. 2019’dan beri Türkiye’de yaşayan Ann D’Silva, kitaplarını Türkçe yayımlamak istediğinde, bazı yayınevlerinin ilginç tepkisiyle karşılaşılaşıyor. Ann’e yayınevlerinin kitabını neden İslami bulduğunu sorduğumuzda, rüyalarında geçen ‘hafız’ kelimesinden rahatsız olduklarını söyleyerek şu açıklamada bulunuyor:

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