“İlk hedefimiz, anne karnındaki dolaşımı yeniden sağlayarak çocuğun büyüyüp kilo almasını sağlamak oldu. İlk aşamada akciğere giden damarlara bant yerleştirerek vücuttaki kan akışını dengeledik. Bebek 45 günlük olduğunda, yeni bir sorun ortaya çıktı. Akciğerlerden dönen kan, kesede birikerek darlığa neden oldu. Durumu fark eder etmez ikinci bir ameliyat planladık. Yaklaşık 2 bin gram ağırlığında olan bebeğimizin ikinci ameliyatında kese ile kalp arasında bağlantı kurduk. Akciğere giden bantları koruyarak anne karnındaki dolaşımı devam ettirdik. Ameliyat sonrası süreci yeni doğan yoğun bakım ünitesinde takip ettik”