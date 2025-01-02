Medipol Sağlık Grubu, doğuştan kalp hastalığıyla mücadele eden prematüre bir bebeği hayata bağladı. Antalya’dan anne karnında hastaneye getirilen ve doğumundan itibaren zorlu ameliyatlar geçiren bebek, Medipol ekibinin özverili çalışmasıyla sağlığına kavuştu. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Şaşmazel, “Bu bebek, dünyada sayılı örneklerden biri. Doğru tanı ve planlı müdahalelerle minik kalbini yeniden hayata bağladık” dedi.
Antalya’dan Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne anne karnında getirilen bebek, dünyaya zorlu bir kalp hastalığıyla merhaba dedi. Kalbinin sol tarafı gelişmeyen ve akciğerlerden kalbe dönen temiz kanın bir kesede toplandığı tespit edilen prematüre bebek, 32 haftalık ve yalnızca bin gram ağırlığında doğdu. Riskler her geçen gün büyürken, Medipol’ün deneyimli ekibi adım adım planlanan ameliyatlarla bu minik kalbi hayata bağlamayı başardı.
Dünya genelinde bu kadar kritik sağlık sorunuyla dünyaya gelen ve yaşama tutunan sayılı bebeğin olduğunu söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Şaşmazel, uygulanan tedavi sürecini adım adım anlattı.
"Hedef, bebeğin büyümesini sağlamaktı"
90 günlük bekleyişin ardından hayati ameliyat
Dünyada sayılı bebeklerden biri
Prof. Dr. Şaşmazel, sözlerini şöyle tamamladı: