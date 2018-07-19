Hayat Anneler çocuklarını asla yalnız bırakmaz
KÜLTÜR SANAT

Anneler çocuklarını asla yalnız bırakmaz

Albayrak Medya’nın dijital medyadaki en önemli işlerinden biri olan Gzt.com yeni mizah platformu gztmzt, güldüren videolarıyla sizleri bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni mizah platformu gztmzt.
Yeni mizah platformu gztmzt.

Türkiye’deki dijital medyanın mizah alanındaki boşluğunu doldurma iddiasında olan gztmzt, aylarca süren çalışmaların sonunda ortaya çıkan, kullanıcıların saatlerce vakit geçirebileceği ve doyasıya güleceği bir site.

Her bir alt kategoride binlerce içeriğe sahip gztmzt, her gün yenilenen içerikleriyle birlikte Türkiye ve dünyadan gülümseten paylaşımları kullanıcılarla buluşturuyor. Yeni nesil medyaya uygun çizgisi ve tasarımıyla da dikkati çeken gztmzt, site yapısı ve kolay kullanımı itibariyle Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Kısa bir süre içinde mizahın adresi olmayı hedefleyen gztmzt’nin sosyal medyadaki hesapları da hızla büyümeye devam ediyor.

Gztmzt'nin eğlenceli videolarını izlemek için tıklayınız

Halep iddiası

Halep iddiası

​Türkiye ve Rusya, Esed rejiminin Halep'ten çekileceği ve kontrolün Türkiye'ye geçeceği bir formül üzerinde görüşüyor.
Dünyanın tekırkçıdevleti

Dünyanın tekırkçıdevleti

​İsrail parlamentosu, “Yahudi Ulus Devlet” yasasını onayladı.
Çankayane olacak?

Çankayane olacak?

​Türkiye'nin 90 yılına tanıklık eden Çankaya Köşkü merak konusu.
FETÖ'nünprensine şok

FETÖ'nünprensine şok

​FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi.
THY'nin ilk başörtülü pilotu olacak

THY'nin ilk başörtülü pilotu olacak

​İlana başvuran 16 kişi arasında başörtülü Fatma Durmuş da bulunuyor.
Alçaklığadoymadılar

Alçaklığadoymadılar

​HDP'li isimler adeta devlete meydan okudu.
28 günlükteorik eğitim

28 günlükteorik eğitim

​Bostancı, 28 günlük bedelli askerlikte verilecek eğitim.
Kandil'emesaj

Kandil'emesaj

​Akar ve Güler Hakkari'deki üssü ziyaret etti.

4 yıldıza doğru

4 yıldıza doğru
40 yıllık rezillik

40 yıllık rezillik
Kartal'a kolay rakip

Kartal'a kolay rakip

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Fransa'da skandal olay!

Fransa'da skandal olay!

​Macron'un yardımcısı kılık değiştirip, öğrenci dövdü.
AB'yi tehdit etti

AB'yi tehdit etti

Trump, Google'a verilen cezayı eleştirdi.
İsrail'deapartheid dönemi

İsrail'deapartheid dönemi

Filistinliler ikinci sınıf vatandaş konumuna düşürüldü.
Dumanlar gökyüzünü kapladı

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Zeytinburnu'nda eski bir fabrikada yangın çıktı.
Alperendavasında karar

Alperendavasında karar

​Alperen'i serviste unutanların cezaları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.