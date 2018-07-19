Anneler çocuklarını asla yalnız bırakmaz

Türkiye’deki dijital medyanın mizah alanındaki boşluğunu doldurma iddiasında olan gztmzt, aylarca süren çalışmaların sonunda ortaya çıkan, kullanıcıların saatlerce vakit geçirebileceği ve doyasıya güleceği bir site.

Her bir alt kategoride binlerce içeriğe sahip gztmzt, her gün yenilenen içerikleriyle birlikte Türkiye ve dünyadan gülümseten paylaşımları kullanıcılarla buluşturuyor. Yeni nesil medyaya uygun çizgisi ve tasarımıyla da dikkati çeken gztmzt, site yapısı ve kolay kullanımı itibariyle Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Kısa bir süre içinde mizahın adresi olmayı hedefleyen gztmzt’nin sosyal medyadaki hesapları da hızla büyümeye devam ediyor.

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