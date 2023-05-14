Annelerin ‘Feryat’ı

Hacire Akar, Diyarbakır HDP İl Binası’nın önünde oturma eylemi yaptığında, tarihler 22 Ağustos 2019’u gösteriyordu. Oturma yeri olarak o binayı seçmesinin sebebi olarak “HDP oğlumu çaldı. Bu binaya girdi ve bir daha çıkmadı” açıklamasını yapmıştı. İki gün sonra evladına kavuşunca, bu eylem diğer annelere de ilham oldu. Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 358’e yükseldi ve bugüne kadar 40 aile evladına kavuştu. Anneler, bekleyişin, umudun ve kavuşmanın da sembolü oldu. Belgeselde annesinin sesine kulak veren bir evlat, “İki erkek iki kız geldi, alıp götürdüler, yedi ay boyunca bir odanın içindeydim” ifadeleriyle yaşadıklarını anlatıyor. 14 yaşında iş aramak için HDP’ye gittiğinde dağa götürülen bir kız çocuğu da nasıl kandırıldığından bahsediyor. Bir başka kız çocuğu ise PKK’lıların ellerinden kurtulmasını şu sözlerle anlatıyor: “Onlar uyuduktan sonra silahlarını bir odaya kilitledim, dış kapıyı da kilitleyip yola çıktım.”