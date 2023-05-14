Annelerin ‘Feryat’ı

Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan Diyarbakır Anneleri, Anneler Günü’nü buruk geçiriyor.
Diyarbakır Anneleri’nin feryadı, gerçek kişi ve görüntülerle belgesel oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca TRT işbirliğinde hazırlanan “Feryat: Diyarbakır Anneleri Belgeseli”, YouTube kanalında yayınlandı. “Ne olur kuzum, ne olur dön geri” feryadıyla başlayan belgeselde, annelerin 1350 gündür sürdürdüğü eylemden görüntüler var. Belgeselde annelerin feryadı izleyenleri duygulandırırken terör örgütü PKK’nın gerçek yüzü bir kere daha ortaya koyuldu.
O KAVUŞMA EYLEME DÖNÜŞTÜ
Hacire Akar, Diyarbakır HDP İl Binası’nın önünde oturma eylemi yaptığında, tarihler 22 Ağustos 2019’u gösteriyordu. Oturma yeri olarak o binayı seçmesinin sebebi olarak “HDP oğlumu çaldı. Bu binaya girdi ve bir daha çıkmadı” açıklamasını yapmıştı. İki gün sonra evladına kavuşunca, bu eylem diğer annelere de ilham oldu. Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 358’e yükseldi ve bugüne kadar 40 aile evladına kavuştu. Anneler, bekleyişin, umudun ve kavuşmanın da sembolü oldu. Belgeselde annesinin sesine kulak veren bir evlat, “İki erkek iki kız geldi, alıp götürdüler, yedi ay boyunca bir odanın içindeydim” ifadeleriyle yaşadıklarını anlatıyor. 14 yaşında iş aramak için HDP’ye gittiğinde dağa götürülen bir kız çocuğu da nasıl kandırıldığından bahsediyor. Bir başka kız çocuğu ise PKK’lıların ellerinden kurtulmasını şu sözlerle anlatıyor: “Onlar uyuduktan sonra silahlarını bir odaya kilitledim, dış kapıyı da kilitleyip yola çıktım.”
Bari Anneler Günü’nde gel!
Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan Diyarbakır Anneleri, Anneler Günü’nü buruk geçiriyor. Oğlu Mahmut için 4 yıldır HDP önünde evlat nöbeti tuttuğunu belirten anne Bedriye Uslu, çocuğu olmadan Anneler Günü’nü kutlayamadığını ifade etti. Uslu, evladına ‘Bari Anneler Günü’nde gel’ diye çağrıda bulundu. 9 yıl önce oğlunun HDP’liler tarafında kandırılarak PKK’ya teslim edildiğini söyleyen Abdurrahman Yaşar’ın annesi Zeliha Yaşar, şunları kaydetti: “Bu günlerde çiçeğini hiç eksiltmezdi. Çocuğumun elindeki kalemi, çiçeği alıp silah verdiler. Biz çocuğumuzu HDP ve PKK’dan istiyoruz.”
***
Van’da yaşayan Nazlı Sancar’ın (41) kızı Şeyma, 12 yıl önce PKK tarafından dağa kaçırıldı. O günden beri kızından bir haber alamayan acılı anne, evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da başlattığı eyleme katılarak, daha sonra bu eylemi Van’a taşıdı. Van’da her hafta eylemlerini sürdüren Nazlı Sancar, “Ben onun, o da benim günümü kutlayacaktı. Özel günlerde kızımın kıyafetlerine sarılıyorum. Sadece bu montları hatıra olarak saklayabildim” dedi.