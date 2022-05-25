Hayat Annie Türkiyeye geliyor
KÜLTÜR SANAT

Annie Türkiye’ye geliyor

Amerika, İngiltere, Avustralya başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde binlerce kez sahnelenmiş, ödüllü Annie müzikali ilk kez ülkemize geliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Annie Türkiye’ye geliyor
Annie Müzikali

Amerika, İngiltere, Avustralya başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde binlerce kez sahnelenmiş, ödüllü Annie müzikali ilk kez ülkemize geliyor. Annie, İstanbul’da gerçekleştirilecek özel prömiyerle seyirci karşısına çıkacak. Mozart Akademi ve Biletinial işbirliğinde gerçekleşecek etkinliğin ilk gösterimi 26 Mayıs’ta Zorlu PSM’de yapılacak.

Broadway’in en ünlü müzikalleri arasında yer alan Annie, 4-5 Haziran’da İzmir Bornova Opera Sahnesi’nde, 10-11 Haziran’da ise Ankara Akün Sahnesi’nde gösterilecek. Müzikalin konusu baş kahraman yetim Annie, zorluklar yaşadığı bir dönemde tanıştığı iş adamı onun hayatını değiştirir. Annie’yi evlat edinmeye karar veren işadamı, zamanla bu hayat dolu küçük kızı daha iyi tanıyacaktır.

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