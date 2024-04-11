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Hayat

Antalya DOB 25 yıldır kapalı gişe

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 1999’da sanat hayatına başlayan Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 25. yılını kutluyor.

04:00 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:39 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bugüne kadar 90 eser ve 366 konserle yaklaşık 700 bin sanatseverin karşısına çıkan Antalya DOB, Sanat sezonunda birçok temsili kapalı gişe oynadı. Ayrıca festivallerde, yurt içinde ve yurt dışındaki temsillerde de Türk kültüründeki eserlere yer vererek sanata katkıda bulunuyor. Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde temsillerini sürdüren Antalya DOB, opera dünyasının önemli besteci, seçkin bale eserleri ve müzikallerini sahnesine taşıyor. Antalya DOB, bu sene Macaristan’da “IV. Murat Operası”yla ülkemizi temsil edecek.



#Aktüel
#Sanat
#Opera
#Bale
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