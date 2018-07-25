Hayat Antalya tatili ödüllü "Alemdar" bulundu
KÜLTÜR SANAT

Antalya tatili ödüllü "Alemdar" bulundu

Antalya tatili ödüllü "Alemdar" bulundu. Adana’da 17 gündür kayıp olan Alemdar isimli kangal cinsi köpek, tarlada başı boş bir halde bulunarak sahibine teslim edildi. Bulan kişi Antalya tatili ile 5 bin TL para ödülü yerine bir çift yavrusunu istedi.

Haber Merkezi IHA
Ödül olarak bir çift yavrusu verildi.
Ödül olarak bir çift yavrusu verildi.

Adana’da 17 gündür kayıp olan kangal cinsi köpek bulunarak sahibine teslim edildi. Köpeği bulan kişi ödül olarak Antalya tatili yerine, kangal cinsi köpeği sevdiği için yavrusunu istedi. Bir şirketin pazarlama müdürü ve aynı zamanda Türk Sanat Müziği sanatçısı İlhan İlbey, kaybolan köpeği bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

17 gündür kayıptı

İlbey, "Alemdar 17 gündür kayıptı, biz arıyorduk zaten. Alemdar'ı bulan kardeşimiz, dün beni aradı. Sosyal medyada görmüş. Telefonla arayıp senin köpeğine benziyor dedi. Ben de fotoğrafı atmasını istedim, attığı fotoğraflara bakınca benim köpeğim olduğunu söyledim. Sağ olsun kardeşimiz, Alemdar'ı getirdi. Dün Alemdarımıza kavuştuk. Alemdar'ı Sarıhamzalı tarafında başı boş gezdiği sırada bulmuş. Perişan halde üzeri çamurlu bir şekilde geldi" dedi.

Antalya'daki tatil yerine bir çift yavru istedi

Alemdar bacaklarıma sarıldı Alemdar'ın yanına geldiğinde çok mutlu olduğunu ifade eden İlbey, "Alemdar beni görür görmez bacaklarıma sarıldı. Koklayıp yalamaya başladı. 17 aydır ben büyüttüm. Çok farklı bir hayvan bu, diğer kangallara göre çok uysal. Yuvasına geldiği için çok keyifli" şeklinde konuştu.

Antalya tatili yerine bir çift yavrusunu istedi Köpeğini bulan kişiye hangi ödülü istediğini sorduğunu söyleyen İlbey, "Antalya tatili mi istiyorsun, para ödülü mü yoksa bir çift yavrusunu mu diye sordum. Arkadaş kangal köpeklerini çok sevdiğini söyledi. Bu nedenle yavrusu olduğunda, yavru almak istediğini belirtti" ifadelerini kullandı.

"Uysaldı, çağırınca geldi"

Alemdar'ı çiftliğinin yanında bulduğunu söyleyen Serdal Aktaş, "Alemdar'ı çağırdım, uysal olduğu için direk geldi. Ben de hemen tuttum bağladım. Sosyal medyada resimlerini görünce, sahibini hemen aradım. Köpek sizin mi diye sordum. Evet deyince buraya kadar getirdim. Köpeğine kavuştuğuna çok sevindim. İnsanlık namına yaptım. Ödül olarak bir çift yavrusunu istedim" dedi.

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