Hayat Antalyada dolunay buluşması
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Antalya'da dolunay buluşması

Antalya'da doğa gruplarının üyeleri, hem dağlık alanlarda hem sahillerde gerçekleştirdiği buluşmalarla, dolunay keyfi yaşadı. 15-18 Haziran tarihleri arasında Ay'ın tamamıyla göründüğü ve 'kızıl' renge büründüğü dolunayı izledi.

Haber Merkezi DHA
Dolunayın görenler fotoğraf çektirdiler.
Dolunayın görenler fotoğraf çektirdiler.

Antalya bölgesinde sportif amaçlı doğa yürüyüşleri gerçekleştiren Patika Doğa Grubu üyeleri, havanın ısınmasıyla birlikte birkaç yıldır gece yürüyüşleri de başlattı.

Gece yürüyüşlerinde gökyüzü ve yıldız fotoğrafçılığı yanında gökyüzü ve uzay hakkında katılımcıların bilgilendirildiğini belirten grubun kurucusu Orman Yüksek Mühendisi Nusret Yakışıklı, 15-18 Haziran tarihleri arasındaki kızıl renkteki dolunay nedeniyle hem dağlık alanda hem de Konyaaltı sahilinde iki etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Duyular ön plana çıktı

Günlük hayatta görme duyusu ön planda olmasına rağmen gece yürüyüşlerinde işitme, hissetme ve koku duyularının ön plana çıktığını belirten Yakışıklı, gece yürüyüşlerinin değişik bir terapi ve deneyim olduğunu aktardı. Kentlerdeki ışık kirliliğine de dikkat çekmek istediklerini ifade eden Yakışıklı, gece yürüyüşlerinin özellikle gelişme çağındaki çocukların deneyimlemesi gereken farklı bir doğa buluşması olduğunu söyledi.

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