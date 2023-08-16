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Hayat

Antalya'yı nem sardı: Oran yüzde 89

Antalya'da yüksek sıcaklığın yanı sıra nem oranı da yüzde 90'a dayandı. Nem nedeniyle oluşan sis de kentte görüş mesafesini düşürdü.

13:05 . 16/08/2023 Çarşamba
AA
Vatandaşlar nem bulutundan Beydağlarını görmekte güçlük çekti.

Vatandaşlar nem bulutundan Beydağlarını görmekte güçlük çekti.

Yüksek sıcaklığın etkili olduğu Antalya'da nem oranı yüzde 89'a ulaştı. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinden denize girenler serinlemeye çalıştı.

Vatandaşlar nem bulutundan Beydağlarını görmekte güçlük çekti

Bu arada, yüzde 89'a varan nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı. Varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağlarını görmekte güçlük çekti. Özellikle sabah Lara bölgesinde nemden oluşan sis görüş mesafesini düşürdü. Yüksek kesimlerden bakıldığında ise nem bulutlarının kent merkezinin üzerini kapladığı görüldü.

#Antalya
#Konyaaltı
#Beydağları
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