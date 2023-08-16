Antalya'yı nem sardı: Oran yüzde 89

Yüksek sıcaklığın etkili olduğu Antalya'da nem oranı yüzde 89'a ulaştı. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinden denize girenler serinlemeye çalıştı.