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Hayat

Antep 23 Nisan’ı fuarla kutluyor

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Bi Dünya Kitap Bi Dünya Eğlence Çocuk Şenliği ve Kitap Fuarı” organize edildi.

04:00 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri.

Gaziantep’te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, “Bi Dünya Kitap Bi Dünya Eğlence Çocuk Şenliği ve Kitap Fuarı” organize edildi. Çocuklar, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’ndeki programda, atölye ve öğrenci çalışmaları, yazar ile buluşma, müzikal, oyun ve çizgi film gösterimlerine katılarak keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe katılan 70 yayınevi, 15 yazar ve masal anlatıcısı her gün çocuklarla birlikte olacak. Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, Gaziantep ile Hasan Kalyoncu üniversiteleri işbirliğinde düzenlenen etkinlik, 30 Nisan’a kadar devam edecek.



#Gaziantep
#23 Nisan
#Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi
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