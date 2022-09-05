Hayat Antepin lezzetlerini sanatla tanıtacak
KÜLTÜR SANAT

Antep’in lezzetlerini sanatla tanıtacak

Gaziantep’te mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü, ilgilendiği mozaik sanatıyla yöresinin lezzetlerini birleştirdi. Yaklaşık 40 gıda ürününü eserinde kullanan Sökücü, kentin tanıtımına katkı sunmayı amaçlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antep’in lezzetlerini sanatla tanıtacak
40 gıda ürününü eserinde kullanan mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü, kentin tanıtımına katkı sunmayı amaçlıyor.

Gaziantep’te mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü, ilgilendiği mozaik sanatıyla yöresinin lezzetlerini birleştirdi. Yaklaşık 40 gıda ürününü eserinde kullanan Sökücü, kentin tanıtımına katkı sunmayı amaçlıyor. 15-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 4.Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) için çalışmalara başlayan Sökücü, sürdürülebilirlik teması için eserler üretti.

Sökücü, raf ömrü dolan bulgur, firik, menengiç, kurutmalık biber, kurutmalık patlıcan, mercimek, mısır gibi ürünleri mozaik eserlerinde kullandı. Daire şeklinde farklı büyüklükteki tuvallere yüzlerce gıda ürününü tek tek yapıştırıcı yardımıyla yerleştiren Sökücü, altı kişilik ekibiyle festivale on dört eserle katılacak.

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