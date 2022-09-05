Antep’in lezzetlerini sanatla tanıtacak

Kitaplar devletten kırtasiye malzemeleri Tuzla Belediyesi'nden

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda 4 bin 500 kadın kent gönüllüsü tarafından hazırlanan çantalar, yine kadın kent gönüllüleri tarafından okul sıralarına dizilmeye başlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'daki tüm ilköğretim, ortaöğretim ve lisedeki öğrencilerine defter, kalem, silgi gibi eğitim setlerini hazırladıklarını; bütün öğrencilerin ücretsiz kitaplarla beraber bu setleri sıralarında bulacaklarını söyledi.