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Antik yola çelik koruma

Neonteikhos Antik Kenti’ne giden yolun ve çevresindeki tarihi eserlerin korunması için Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’na 90 metre uzunluğunda çelik köprü inşa edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bölgede 305 işçi, 1 6 arkeolog, 35 müze uzmanı ve restoratörün katıldığı kurtarma kazılarında 986 kültür varlığı çıkarıldı.
Bölgede 305 işçi, 1 6 arkeolog, 35 müze uzmanı ve restoratörün katıldığı kurtarma kazılarında 986 kültür varlığı çıkarıldı.

Kurtarma kazıları sonrası 986 tarihi eser, “antik yol”un otoyolla kesiştiği bölüm olan köprü ile çevresine, eski kot ve koordinatlara uygun olarak yeniden yerleştirilmeye başlandı. İzmir Müze Müdürlüğü 2017 yılında, otoyol güzergahının Menemen ilçesi Yanıkköy mevkisinde bulunan Neonteikhos Antik Kenti yakınından geçeceğinin belirtilmesinin ardından alanda çalışma hazırladı.

Arkeologlar, köprünün yapılacağı alanda bulunan yol ve mezarların rölöve, kot ve koordinatını belirleyerek numaralar verdi.

KAZILARDA 986 ESER ÇIKARILDI

Söz konusu bölgedeki kazılarında 986 kültür varlığı çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve ilgili firma da bu süreçte, otoyolun geçeceği 3 bin 500 metrekare tarihi alan, 90 metre uzunluğundaki “antik yol” ve çevresinde tespit edilen 429 mezarın zarar görmemesi için ortak proje hazırladı.

ESKİ YERLERİNE KOYULUYOR

  • Bu kapsamda hala kullanılan antik yolun kesintiye uğramaması ve bölgede belirlenen tarihi eserlerin yerinde sergilenmesi amacıyla 700 ton malzeme kullanılarak 90 metrelik çelik köprü yapıldı. İmalat sonrası köprünün üst ve yan bölümleri toprakla kapatıldı, proje tünel şekline büründü. Köprünün tamamlanmasının ardından tarihi eserler eski yerine konulmaya başlandı. Kalan eserler de kısa sürede koyulacak.

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