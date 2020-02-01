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AKTÜEL

Anzer balına talep patlaması:Kilosu bin lira

Anzer balına talep patlaması:Kilosu bin lira

RİZE'nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda sınırlı miktarda üretilen, dünyaca ünlü Anzer balının gelecek sezon ürününde sipariş için müdavimleri sıraya girdi. Kilosu bin TL’den satılan Anzer balının bu yılki üretiminin yüzde 80’i satılırken, gelecek sezon ürününün yüzde 20’sinde de ön sipariş alındı.

Haber Merkezi DHA
Anzer balına birçok hastalığa iyi gelmesi nedeniyle ilaç gözüyle bakılıyor.
Anzer balına birçok hastalığa iyi gelmesi nedeniyle ilaç gözüyle bakılıyor.


İkizdere ilçesine bağlı Ballıköy'de deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Anzer Yaylası'nda, haziran ayında 200 üreticinin, 2 bin 500 kovanda üretime başladığı Anzer balının, ağustos ayı sonunda sağımı yapıldı. 1.5 ton rekolte elde edilen Anzer balı, eylül ayının sonlarına doğru da satışa sunuldu. Yüzde 80’i satılan Anzer balı için tüketiciler gelecek sezon balından da ön sipariş vermeye başladı.

Ayılar Anzer balını seçti
GÜNDEM
Ayılar Anzer balını seçti

Ülkeler sıraya girdi

'İmparator balı' olarak da bilinen Anzer balına, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan ve İsrail’den de sipariş geliyor. Türkiye'de en çok bal siparişi verenler arasında ünlü futbolcular da yer alırken, şu ana kadar yüzde 20'si ön siparişle satılan balın, sezon açılana kadar da yüzde 50'sine talep bekleniyor.

DHA

Anzer Balı sağıma hazırlanıyor
EKONOMİ
Anzer Balı sağıma hazırlanıyor

'Elimizde az miktarda kaldı'

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Civelek, ellerinde az miktarda bal kaldığını belirterek, 2019 yılının üreticiler açısından verimli bir yıl olduğunu belirtti. Civelek “Elimize 2 ton civarında bir bal gelmişti. Bu balları Hacettepe Üniversitesi‘ne tahlile gönderdik, 1,5 ton balımız onaylanarak bize geri geldi. Tahlilden onayı almayan ballarda üreticilerimize geri iade edildi. Elimizdeki 1,5 ton Anzer Balı’nın yaklaşık yüzde seksenini satmış bulunmaktayız” dedi.

DHA

"Yüzde 50'sini satmış oluruz"

Civelek, "2020 ürünü bal siparişlerini de şimdiden almaya başladık. Müşterilerimizin çoğunluğu da yeni çıkacak üründen istiyorlar. Bu yılki Anzer Balı kilogramı bin TL'den satışa sunuluyor. Gelecek sezon balın yüzde 20'sinide şu anda satmış bulunmaktayız. Sezon açılana kadar da yüzde 50'sini satmış oluruz” diye konuştu.

  • ANZER BALI
  • İkizdere’nin 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası’ndaki Ballıköy Köyü'nde yaklaşık 2 bin 500 kovanda arıcılık yapılıyor. Hava şartları ve çiçek flora nedeniyle yıllık bal üretimi değişkenlik gösteriyor. Anzer balının solunum hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Anzer yaylası, kendine özgü 40 endemik çiçek türünün yanı sıra yüzlerce çeşit bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Yurtiçi ve yurt dışından talep olan Anzer balı, önceden sipariş alınarak satılıyor.

Dünyaca ünlü Anzer Balı üretimine hava darbesi
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Dünyaca ünlü Anzer Balı üretimine hava darbesi
İsmini Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'ndan alan ve özelliğini de yöredeki bin bir çeşit çiçek florasına borçlu olan dünyaca ünlü Anzer Balı üretimi bu yıl hava şartlarından olumsuz etkilendi.


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