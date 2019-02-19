Hayat Apartmanda okula giden çocuklara süt ikramı
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Apartmanda okula giden çocuklara süt ikramı

Kayseri'de bir apartmanda oturan ailelerin çocukları, her sabah binadan çıkarken yönetimin aldığı semaverde ısıtılan sütü içerek okullarına gidiyor. Apartman Yönetici Şenol Uzdil, uygulamayı 1 ay önce başlattıklarını ve her sabah günlük taze sütü çocuklar için hazır ettiklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Çocuklar her sabah sütlerini alıp okula gidiyor.
Çocuklar her sabah sütlerini alıp okula gidiyor.

Merkez Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Çınarlı Sokak'taki Şahin Park Apartmanı'nın Yöneticisi Şenol Uzdil (39), gece vardiyasından döndüğünde sabah apartman önünde soğukta servis bekleyen çocukları görünce sıcak süt ikram etmeye karar verdi.

Şenol Uzdil

Her sabah çocuklara ikram ediyor

Bir fabrikada itfaiye görevlisi olan Şenol Uzdil, aldığı büyük boy semaveri yönetim odasına koyup, her sabah çocuklara sıcak süt ikram etmeye başladı. 39 dairelik apartmanda oturan ailelerin de desteği ile her gün alınan süt semavere dolduruluyor.

Çocuklar, ikram edilen sıcak sütü içerek okullarına gidiyor. Apartman Yönetici Şenol Uzdil, uygulamayı 1 ay önce başlattıklarını ve her sabah günlük taze sütü çocuklar için hazır ettiklerini söyledi.

Uzdil, apartman sakinlerinin destekleriyle sütü alıp çocuklara ikram ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

  • "Sütü haftanın 5 günü çocuklarımıza ikram ediyoruz. Sütünü içip okullarına gidiyorlar. Sağlıklı çocuklar, sağlıklı yarınları sağlar. Binamızdaki komşular yardımcı oluyor. Henüz diğer binalardan bu fikri düşünen olduğunu sanmıyorum. Sütten sadece çocuklar içmiyor, işine giden bina sakinleri de içiyor. Her gün 1 bardak süt içip gidiyorlar."

Her şey bir müşterinin yazdığı notla başladı: Aşk mektupları kafeye perde oldu
FOTOĞRAF 10
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Sivas'ta Çarşıbaşı mahallesinde bulunan bir kafede sevgilisinden ayrılan bir kişinin kafenin dekoruna astığı mektup aşıklara ilham oldu.
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Kafeye giden bir çok aşık sevdiği kişiye yazdığı mektup ve şiirleri bu mektubun yanına astı. Kısa sürede çoğalan mektuplar camı süsleyen dekoratif bir perdeye dönüştü. Yüzlerce mektup ve notun bulunduğu perdenin ismi ise aşk perdesi oldu.
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İşletme sahibi Mikail Aslan, müşterilerin bu durumdan oldukça memnun olduklarını ve kendileri için güzel bir yanı olduğunu dile getirdi.
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İşletme sahibi Mikail Aslan, şimdiye kadar perdeye yüzlerce sevgi dolu kelimelerin bulunduğu not ve mektubun asıldığını belirterek, Müşteriden ziyade misafir diyebileceğim kadın arkadaş ilk o yazmıştı.
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Ondan sonra diğer gelen misafirlerimiz de gördü, bizde buna hiç engel olmadık çünkü çok hoş bir şeydi. Böyle süre geldi bir teamül oldu artık. Her sene gelen müşteriler diğer önce yazdıklarının üzerine ekleyerek devam etmekte. Burada artık o anki ruh halinin o anki duygu ve düşüncelerini o anki hissettiklerini artık kağıda aktardı müşterilerimiz.
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Saati oraya bırakıyor. Bize gelen şeyler hep olumlu yönde. Tabi bazen müstehcen şeylerde oluyor biz onları çıkarıyoruz. Buraya aşk perdesi diyebiliriz dedi.
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Her şey bir müşterinin yazdığı notla başladı: Aşk mektupları kafeye perde oldu
Sivas'ta bir kafede, bir müşterinin tarafından kafenin dış camındaki dekora asılan aşk mektubu ardından yazılıp asılan onlarca aşk mektubuna öncü oldu. Dekora asılan onlarca mektup perdeye dönüştü. İşletme sahibi Mikail Aslan, şimdiye kadar perdeye yüzlerce sevgi dolu kelimelerin bulunduğu not ve mektubun asıldığını belirterek, "Müşteriden ziyade misafir diyebileceğim kadın arkadaş ilk o yazmıştı. Ondan sonra diğer gelen misafirlerimiz de gördü, bizde buna hiç engel olmadık çünkü çok hoş bir şeydi" dedi.

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