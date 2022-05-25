Hayat Appleın ilk bilgisayarı satışa çıkarıldı
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Apple’ın ilk bilgisayarı satışa çıkarıldı

Dubai’de yaşayan koleksiyoncu Jimmy Grewal, Steve Wozniak tarafından imzalanan Apple Computer-1 bilgisayarını açık artırma ile satışa çıkardı.

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Apple’ın ilk bilgisayarı satışa çıkarıldı
Apple Computer-1

Dubai’de yaşayan koleksiyoncu Jimmy Grewal, Steve Wozniak tarafından imzalanan Apple Computer-1 bilgisayarını açık artırma ile satışa çıkardı. 485 bin dolar (7,8 milyon lira) başlangıç değeri biçilen bilgisayardan elde edilen gelir, Grewal tarafından insanların, tarihi Apple cihazları koleksiyonuyla etkileşim kurması ve fırsatlar yaratmak için kullanılması planlanıyor. Apple-1, şirketin 1976’daki ilk ürünüydü. Apple’ın kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından elle yapılan bu makinelerden sadece 200 tane üretilmiş ve 666 dolara satışa sunulmuştu.

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