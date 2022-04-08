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Hayat Ara tatil etkinliklerle renklenecek
KÜLTÜR SANAT

Ara tatil etkinliklerle renklenecek

Okullara verilen kısa molada çocuklar, eğitici ve öğretici atölyelerle eğlenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ara tatil etkinliklerle renklenecek
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Okullara verilen kısa molada çocuklar, eğitici ve öğretici atölyelerle eğlenecek. Farklı yaş gruplarından çocukların katılacağı Arter’in atölyeleri 9 Nisan’da “Bu Kimin İzi?”, 13 ve 16 Nisan’da “Gez, Bak, Çiz”, 23 Nisan’da “Kavanoz Galaksisi”, 30 Nisan’da ise “Ters Köşe” başlığıyla düzenlenecek. Zorlu PSM’de ise dans, müzikal, opera v tiyatro oyunlarıyla çocuklar renkli bir dünyaya kapı aralayacak. “Baby Concerts”, “Lunapark Gezegeni”, “Çocukların Festivali”, “Peter Pan ve Varolmayan Ülke” ve DenizBank Çocuk Operası ‘’Papagenolar’’ gibi etkinliklerle çocuklar farklı disiplinleri deneyimleyecek. Pera Müzesi Öğrenme Programları ise 7-12 yaş grubu çocuklar için 11-16 Nisan’da Ağırlık ve Ölçü Sanatı temalı atölyeler düzenleyecek. Pera müzesi atölyeleri Zoom üzerinden ücretsiz gerçekleşecek.

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