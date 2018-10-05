Hayat Araba 600 dolarken kumanda 100 dolardı
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Araba 600 dolarken kumanda 100 dolardı

İnsanların hayatını kolaylaştıran icatlardan biri olan uzak kumanda, günümüzde birçok teknoloji hamlesinin de ilham kaynağı. Küçük ve ucuz bir ürün olan kumandanın ortaya çıktığı yıllarda 100 dolardı. Araba ise 600 dolardı.

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Uzaktan kumanda ilk icat edildiği yıllarda 100 dolardı.
Uzaktan kumanda ilk icat edildiği yıllarda 100 dolardı.

Televizyon izleyicileri, 1950'li yıllarda ekranındaki reklamları susturamamak ve kanal değiştirememekten yakınıyordu. Zenith Electronics'in kurucusu Eugene F. McDonald'ın hayali, televizyon dünyası için bir devrimin başlangıcı oldu.

BBC'nin haberine göre McDonald, ekibindeki mühendislere zorlu bir görev verdi. Öyle bir şey yapacaklardı ki, istediğinde televizyonu oturduğu yerden susturacak, istediğinde başka kanallara atlayacaktı. 21. yüzyılın televizyon izleyicisi de bu reklam nefretini üstünden atmış değil.

Fiyatı dudak uçuklatıyor

McDonald'ın bu hayali bir devrimin başlangıcı oldu. Uzaktan kumandanın ortaya çıktığı yıllarda dikkat çeken ayrıntısı hikayesinden ziyade fiyatı. Kumanda 600 dolara bir araba alabileceğiniz yıllarda, televizyona ek olarak 100 dolara mal oluyordu.

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