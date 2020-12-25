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Araç sahipleri dikkat: Yargıtay'dan 'U dönüşü' kararı

Yargıtay araç sahibi olanları yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Buna göre, kavşakta yasak olmasına rağmen aracıyla "U dönüşü" yaparak bir otomobile çarpan ve dört kişinin yaralanmasına neden olan sürücüye "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan ceza verildi.

Haber Merkezi AA
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Mersin'de bir sürücü, aracıyla "U dönüşü"nün yasak olduğu kavşakta dönüş yaparak başka bir otomobile çarptı. Dört kişinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında dava açıldı. Yargılamayı yapan Mersin 13. Asliye Ceza Mahkemesi, sürücüye "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan ceza verdi. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu.

Kararı az bulup bozdu

Daire, trafik kurallarını dikkate almayıp kavşakta yasak olmasına rağmen "U dönüşü" yaparak kazaya neden olan sanık hakkında bilinçli taksir koşullarının oluştuğu, bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 22/3. maddesi uyarınca cezanın artırılması gerektiği sonucuna ulaştı. Sanığı alt sınırdan cezalandıran yerel mahkemenin bu hükmünün de isabetli olmadığını kararlaştıran Daire, alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmemesini bozma nedeni saydı.

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Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta uygulamaya girecek. Bu tarihten itibaren kış lastiği takmayan ticari araçların sürücülerine 715 lira para cezası kesilecek. Uygulama öncesi lastikçilerde yoğun mesai başladı. Kış lastiğinin adet fiyatı 250 liradan başlıyor. Değişim için ise 50 lira isteniyor. Zorunluluk 1 Nisan 2019'a kadar devam edecek.

  • TCK'nin "bilinçli taksir" ile ilgili 22/3. maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın üçte birden yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.

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