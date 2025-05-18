Araç yangınlarını önlemek için uzmanlardan pratik tavsiyeler

Araçların elektrik aksamının yıpranmasından kaynaklı kısa devre sonrası çıkan yangınlara değinen Araç Bakım Uzmanı Zeybek,

"Araç tesisatında yani elektrik sisteminde herhangi bir kısa devreden dolayı çıkacak yangınlar için araç tesisatı, LPG varsa LPG tesisatının kontrol edilmesi gerekmektedir.

En çok gördüğümüz, trafikte de gördüğümüz araç seyir halindeyken arabanın yanmasının sebebi ise benzin ve bunun gibi bazı sebepler, kısa devreden kaynaklanan etkenler. Benzinli araçlarda özellikle kullanılan hortumların aşınması ve tesisatın yıpranmasından kaynaklı kısa devre büyük sorunlara kapı aralıyor. Ufak tefek masraflardan kaçmadan arabalarda yangın çıkmasının önüne geçmek için bunların kontrol edilmesi gerekmektedir. Dizel araçlarda ise benzinli araçlara bakılarak özellikle ısıtma bujilerinde, rölelerde, sigorta kutusunda benzinli araçlarda olduğu gibi kısa devreden dolayı yangınlar görülmektedir. Bunların da özellikle tesisatındaki birbirine sürtmelerden dolayı, sigorta atmaları meydana gelebilir. Bakımsız araçlarda yangınlar dizel arabalarda da görülmektedir"