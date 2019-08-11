Hayat Arafatta dua ve heyecan
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Arafat’ta dua ve heyecan

Büyük bekleyiş dün sona erdi. Kutsal topraklarda bulunan 3 milyona yakın Müslüman dün Arafat’ta vakfeye durdu. Vakfe duasının ardından hacılar, Müzdelife’ye hareket edecekleri vakte kadar ibadet ve dualarını sürdürdü. Ardından da şeytan taşlamak için Cemerat’a hareket etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vakfe duasında İslam coğrafyasındaki kan ve gözyaşının son bulmasını diledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arafat'ta buluşan milyonlarca Müslüman, Hacc'ın en önemli rüknü olan &quot;vakfe&quot;yi gerçekleştirdi.
Arafat'ta buluşan milyonlarca Müslüman, Hacc'ın en önemli rüknü olan "vakfe"yi gerçekleştirdi.

Kutsal topraklarda her dil, renk ve ırktan 3 milyona yakın Müslüman, Arafat Vakfesi'nde bir araya gelerek birlik ve beraberlik için saatlerce dua etti. Dünyanın dört bir yanından gelen ve Arafat'ta buluşan milyonlarca Müslüman, Hacc'ın en önemli rüknü olan "vakfe"yi gerçekleştirdi. Öğle ile ikindi namazlarını öğle vaktinde kılarak cem (cem-i takdim) eden hacı adayları, namazın ardından haccın iki rüknünden biri olan "vakfe"de yapılan duaya "amin" dedi.

Prof. Erbaş, dua sonrası hacılarla sohbet etti.

80 BİN TÜRK HACI OLDU

Arafat'ta adeta mahşerde buluşma anını yaşayan hacı adayları, bu duygu dolu anlar nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı. Öğle ve ikindi namazının birleştirilerek kılınmasından sonra Arafat'taki milyonlar vakfe yaptı. Ellerin semaya açıldığı anda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı Vakfe duasında yaklaşık 80 bin Türk hacı adayı duygu dolu anlar yaşadı. 45 dakika süren Vakfe duasında Erbaş, İslam coğrafyasındaki kan ve gözyaşının son bulmasını diledi.

HAİNLERİN TUZAKLARINI BOZ

Erbaş, Türkiye'nin birliğine ve dirliğine göz dikenlere fırsat verilmemesi duasında bulundu: “Ülkemizin refah ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için çalışan devlet adamlarımıza yardım eyle, onları her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah'ım. Ey hainlerin tuzaklarını bozan yüce Rabbimiz; Suret-i Hak'tan görünüp dinimizi istismar ederek aramıza fitne ve fesat tohumları ekmeye çalışanlara, devletimize ve milletimize ihanet edenlere fırsat verme Allah'ım.”

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BEDİR'DEN 15 TEMMUZ'A

Din ve mukaddesat uğrunda en aziz varlıklarını feda eden, Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan bugüne tüm şehitler için Allah'tan rahmet dileyen Erbaş şöyle dua etti: “Allah'ım; kahraman ordumuzu, askerimizi, polisimizi, bütün güvenlik güçlerimizi, karada, havada, denizde her veçhile mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Ülkemizi ve bütün İslam beldelerini her türlü semavi ve arazi afetlerden muhafaza eyle.”

GÖREV TAMAM

Vakfe duasının ardından artık hacı olan Müslümanlar, Müzdelife'ye hareket edecekleri vakte kadar ibadet ve dualarını sürdürdü. Müzdelife bölgesine intikal eden hacılar, burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılıp ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket etti. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a gidip ziyaret tavafı ve sa’y görevini yapacak olan hacılar, tıraş olup ihramdan çıkacaklar.

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