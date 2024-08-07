Arapça Kitap Fuarı 10 Ağustos’ta

9. kez düzenlenecek “Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı”nın basın tanıtımı yapıldı. 10 Ağustos’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde okurla buluşacak fuar, “Kitap Gelecektir” sloganıyla kapılarını kitapseverlere açacak. Anadolu Ajansı’nın Global İletişim ortaklığında, Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’nin düzenlediği fuarda, Introtema Telif Hakları ve Tercüme Ajansı “Copyright Corner” bölümünü organize edecek. Fuar Genel Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça Arapça Kitap Fuarı’nın Türkiye’deki göçmen ve mülteciler için bir entegrasyon görevi gördüğünü söyledi. Ağırakça, “Programımız içerisinde kitap var, kültür var, eğitimler var, seminerler var, müzik var, tiyatro var, hayatın içinden etkinlikler var. Burada görme ve işitme engellilere yönelik çalışmalar var. Aslında toplumun bütün paydaşları, bütün unsurları bu fuarın bir parçası. Çocuk ve gençlik aktivitelerimiz var. Sonuçta bu coğrafyada doğmuş çocuklar var göçmenlerin içerisinden. Hem kendi dillerini öğrenmede zorluk yaşıyorlar hem de aynı zamanda Türkçeyi öğrenmede zorluk yaşıyorlar. O zorlukların içerisindeki çocukların elinden tutmaktır bizim için bu etkinlik” dedi.