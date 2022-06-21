Hayat Arda Kural yeniden setlerde Çok güzel bir his
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Arda Kural yeniden setlerde: Çok güzel bir his

Bir dönem ekranların “Yerli Leonardo DiCaprio’su” olarak anılan ünlü oyuncu Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından setlere bir süre ara vermişti. Yıllar sonra Altan Erkekli’nin de oyuncu kadrosunda bulunduğu “Yıldızlara Bak” isimli filmle beyaz perdeye dönen Kural, “Setlere dönmek güzel bir his, güzel şeyler yapıyoruz” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Arda Kural yeniden setlerde: Çok güzel bir his
Arda Kural yeniden setlerde: Çok güzel bir his.

Türk sinema tarihinde izleyicilerin “Yerli Leonardo DiCaprio” adıyla andığı ünlü oyuncu Arda Kural, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle beyaz perdeye bir süre ara vermişti. Ünlü oyuncuya psikoz teşhisi konulmasının ardından yıllarca ekranlardan uzak kalırken, sevenlerine güzel haber geldi. Oyuncu kadrosunda Altan Erkekli gibi usta isimlerin de bulunduğu “Yıldızlara Bak” filmi, başrol oyuncusu Arda Kural ile çekimlerine başladı. Yönetmen koltuğunda Doruk Tüzel’in bulunduğu dram türündeki yapımın, Kural’ın hayatından kesitler taşıdığı ve 28 Ekim tarihinde sevenleri ile buluşacağı öğrenildi.


“Güzel bir film, anlamı var”


Yeni filmi hakkında konuşan Arda Kural, “Güzel bir film, bir anlamı var. İnsana değer katmak adına, hayatta dramın olduğunu anlatmak adına, insanın başına kötü şeyler gelebileceğini anlatmak adına yapıyoruz bu filmi. Hayatta yaşadığımız kötü olayların başımıza neden geldiği hakkında düşünmek ve nasıl mücadele edebileceğimizi anlatmak istedik. Bu filmde içsel yolculuğumuzun dışa vurumunu hissettirmek istedik. Güzel olacağını düşünüyorum” dedi.
“Setlere dönmek güzel bir his”


Tekrardan setlere dönmek hakkında da fikirlerini belirten Arda Kural, “Setleri özlemişim gerçekten. Yeniden ortaya çıkmak, geri gelmek gibi bir anlamı var bu filmin. Setlere dönmek güzel bir his. Sevenlerime teşekkür ediyorum, güzel şeyler yapıyoruz. Takip ederlerse sevinirim” diyerek yeni projelerin olabileceği sürprizini verdi.

Arda Kural: Namaz kılıyorum diye dışladılar
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Uzun zamandır psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan ünlü oyuncu Arda Kural, ekranlara yeniden dönmek için hazırlık yapıyor. Sıkı bir diyete başlayan Kural, 2 ayda 14 kilo vererek yeni görünümüyle beğeni toplamıştı.<br><br>
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\"KENDİMİ DEĞİŞTİRDİM\"<br>\"Uzun bir süre kendimi bırakmıştım. İki yıldır kendime çok iyi bakıyorum. Düşüncelerimi değil; kendimi değiştirince düşüncelerim de değişti. Psikolojik rahatsızlığı olan kişilere de tavsiyem bu.\" diyen Arda Kural; yıllar önce 'Emret Komutanım' dizisinde birlikte rol aldığı Sarp Levendoğlu ile hiç anlaşamadıklarını ifade ederek ekledi: \"Sarp Levendoğlu ile yıldızımız hiç barışmadı. Sarp bana göre aykırı bir tip. Çok rahat davranan bir insan. Kişisel sınırları ihlal etmemek gerekiyor. Çok rahat davranmaya kalktılar. Sınırlarımı ihlal edecek şekilde çok rahat konuştular. Sarp yapımcının yeğeniydi. 'Sen sus şimdi' gibi bir tavırla ezmeye çalışırmış gibi davranışlar falan sergiledi.
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\"NAMAZ KILIYORDUM\"<br>Dizi zamanı namaza başlamıştım hatta 7 yıl kıldım. Set zamanı namaz kılmak için izin istediğimde acayip acayip bakışlar atıyorlardı. Daha sonra 'Sen dinci mi oldun, Allahçı mı oldun, Namaz mı kılıyorsun' aşağılamaya başladılar. Uzaktan bakıp beni bir köşede yalnız bıraktılar. Yalnız bırakılıp bakışlar aynı olunca; kırılma noktam sanırım oralar.
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\"SARP YAPIMCININ YEĞENİYDİ\"<br>Sarp yapımcının yeğeniydi. 'Sen sus şimdi' gibi bir tavırla ezmeye çalışırmış gibi davranışlar falan sergiledi. Uzaktan bakıp beni bir köşede yalnız bıraktılar. Yalnız bırakılıp bakışlar aynı olunca; kırılma noktam sanırım oralar.
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\"BANKTA TEK BAŞIMA KALDIM\"<br>Bir gün Emret Komutanım'ın setinde bankta oturuyoruz. Birlikte bir sahne çekiyoruz. Kayıt bitti, bankta tek başına kaldım. Onlar güldü eğlendiler, ben tek başına bırakıldım. Kurnazca şeyler olabilir, hepimiz yarışırız. Ama rol çalmalar, benim sözümden önce bir şeyler söylemeye çalışmalar falan. Her şeyin bir adabı olmalı.\"
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Arda Kural: Namaz kılıyorum diye dışladılar
Ünlü oyuncu Arda Kural, psikolojik problemlerinin nasıl başladığını anlattı.


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