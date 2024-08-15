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Hayat

Arda Turan belgeseli gala yaptı

04:00 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:18 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arda Turan.
Arda Turan.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ın hayatını anlatan “Arda Turan: Yüzleşme” belgeselinin galası yapıldı. Galaya teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere Turan’ın futbolcu arkadaşları ve sevenleri katıldı. Gösterim öncesi konuşan Turan, “Başından sonuna gerçek hikaye. Başarılar, başarısızlıklar gerçek. Bütün olayları anlatmaya çalıştık. Bu yüzleşmeyle gurur duyuyorum” dedi. Terim ise “Futbol külliyatı müthiş. Çok önemli takımlarda oynadı. Türkiye’nin en kariyerli futbolcularından. İlk yılında şampiyon olmak kolay değil. Onun adına çok mutluyum” diye konuştu.



#Aktüel
#Belgesel
#Arda Turan
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