Hayat Arefe 24 tüp yılan serumu verilecek
KÜLTÜR SANAT

Aref'e 24 tüp yılan serumu verilecek

İllüzyonist gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan tarafından ısırılan, Türkiye'de serumu olmadığı için özel uçakla Mısır'a götürülen Aref Ghafouri'ye tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verilecek. Aref'in evinde bulunan yılanı ve kaplanı da Antalya Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
3 yıl önce Aref'in evinde kaplan beslediğini vatandaşlar ihbar etmişti.
3 yıl önce Aref'in evinde kaplan beslediğini vatandaşlar ihbar etmişti.

Antalya'da, 15 Temmuz günü illüzyonist gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan tarafından ısırılan, Türkiye'de serumu olmadığı için özel uçakla Mısır'a götürülen Aref Ghafouri'nin tedavisi başkent Kahire'deki Kahire Üniversitesi'ne bağlı Qasr El Eyni Hospital'da devam ediyor.

24 Tüp yılan serumu verilecek

Dün saat 16.30'da hastaneye götürülen Aref'e, Antalya'dan giden sağlık ekibinin yanı sıra Mısırlı sağlık ekipleri müdahale etti. Aref'ten yılan ve olayın oluş şekli hakkında bilgi alan doktorlar, daha sonra müdahaleye başladı.

  • Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Aref'e tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verileceği kaydedildi. Doktorlar, kobra ısırması tedavisinde normalde 15 tüp serumun yeterli olduğunu, ancak illüzyonistin vücudundaki zehir miktarının fazla olması nedeniyle verecekleri doz sayısını artırdıklarını açıkladı.

Kaplanı ve yılanı hayvanat bahçesine alındı

Antalya Beldibi Jandarma Karakolu'nu 3 yıl önce arayan bir kişi, illüzyonist Aref Ghafouri'nin sosyal medya hesaplarında, evindeki kaplan ile fotoğraflar paylaştığını belirterek ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, durumu Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Aref'in yılanı ve kaplanı Antalya Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

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