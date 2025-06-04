Arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? İETT Marmaray metro metrobüs arefe günü ve bayramda ücretsiz mi olacak?

Arefe günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı, bayram öncesi dışarı çıkacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bayram nedeniyle başka şehirlere seyahat eden vatandaşlar nedeniyle İstanbul boşalmaya başladı. İstanbul'da bunu fırsat bilerek gezmeye gidecek olan vatandaşlar ise toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. İşte ayrıntılar...





AREFE GÜNÜ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.





AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bakan Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre,

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.



